Ein Provokateur par excellence

Heilbronn „Humanismus!“, mit dem Gestus des Marktschreiers preist Josef Hader das Gesellschafts- und Bildungsideal, plaudert hurtig weiter: „Humanismus? Zum Beispiel Rucola, Volvo, Zander-Filet auf Rucola. Dazu einen Pinot Grigio vom Biobauern. Natürlich persönlich geholt, mit dem Volvo“ und resümiert: „Humanismus is scho Geld aussi haun! Bescheiden eben. Beruflich über Leichen gehen, aber mit Bio-Resonanz“. Im rhythmischen Singsang eines Oberösterreichers, samt leicht ironisieren–dem Tonfall, haut der Kabarettist im Programm „Hader spielt Hader“ den 700 Fans im ausverkauften Großen Haus des Heilbronner Theaters zielgruppengenau jene Heucheleien, Vorurteile und Lebenslügen um die Ohren, mit denen sich das typische Theater- und Kabarett–-Publikum eingerichtet hat.

„Im Mittelalter haben sie gedacht, wir erfinden den Humanismus, damit die kommenden Jahrhunderte humaner werden. Wenn sich was nicht ausgeht, veranstaltet die SPD einen Flohmarkt!“ Vom wahren Ideal zum Warencharakter werden gegenwärtig Werte verramscht, und das in einem Tempo, das Schwindel erregt. Politisches Kabarett heißt für Hader nicht, auf Politiker eindreschen und damit billige Lacher kassieren. Er fängt im Hier und Jetzt an: Vor der Vorstellung habe er einen Spaziergang durch das sonnige Heilbronn gemacht. „Einen netten Fluss haben sie hier. Zum Glück lässt sich ein Fluss nicht wegbomben“. Von der Tretmine, die völlig unerwartet gleich am Anfang hochgeht zum polierten Spiegel, den er sich selbst und seinem Publikum vorhält, entwickelt sich ein Flow, der dem Programm die Aura des guten alten Stegreif-Theaters gibt.

Was ist improvisiert, was festgelegt? Zum Credo des 1962 im Unteren Mühlviertel geborenen Bauernsohns, der das Stiftsgymnasium in Melk besuchte, dort eine Hassliebe zu Religion und Kirche entwickelt habe, wie er sagt, und im Schultheater des Klosterinternats erste, auf der Straße weitere (Bühnen-)Erfahrungen sammelte, gehört das Bekenntnis zum Amateur.