Ein Reisepass für Raum und Zeit

Wohl nicht alle Kosmonauten, die von Russland aus in den 1960ern ins All geschossen wurden, sind zurückgekommen. Und das war oft „nicht mal eine Zeile in der ‚Prawda’ wert“, wie in „I cosmonauti russi“ mit Bedauern festgestellt wird. Einem Stück, das (wieder mal) die Genregrenzen deutlich überschreitet, zwischen Oratorium, Oper, Jazz und Filmmusik changiert.

Verfasst hat es der Komponist und Gitarrist Battista Lena schon 2002. Erst jetzt erlebt es beim Mannheimer Sommer seine deutsche Erstaufführung, Lena hat für diese Pioniertat eine originale Blaskapelle aus Italien, eine Banda, und zum Teil berühmte Solomusiker zu einer langen Busreise aus dem toskanischen Chianciano Terme in das derzeit fast genauso heiße Mannheim überreden können.

Doch ein „reines“ Gastspiel ist es nicht, die Banda wird noch aufgestockt: durch Mitglieder der Mannheimer Bläserphilharmonie. Da treffen Traditionen, Spielarten, Mentalitäten aufeinander, die sich erst mal arrangieren müssen, und das ist im Opernhaus des Nationaltheaters anfangs auch zu hören – schließlich sitzen an die hundert Bläser auf der Bühne.