Ein richtig netter Kerl

Einmal Heidelberger, immer Heidelberger. Ja, die Senioren unter uns können sich noch gut erinnern an den Mimen, der von 1973 bis 1978 am Stadttheater engagiert war. Auch er erinnert sich gerne jener Zeiten und fühlt sich wohl am Neckarstrand, speziell in der Kleinkunst-Kultstätte Karlstorbahnhof: Bill Mockridge, der hier sein mehrdeutiges Soloprogramm "Was ist, Alter?" vorstellt und dabei doch

...