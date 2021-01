Ein Rivale als Freund

Sein Name war nicht jedem Musikfan geläufig – doch seinen größten Hit können wohl die allermeisten mitsingen. Der Sänger der Hymne „You’ll Never Walk Alone“, Gerry Marsden, ist am Sonntag mit 78 Jahren gestorben (wir berichteten).

Berühmt wurde er als Sänger der Band Gerry and The Pacemakers („How Do You Do It?“, „I Like It“) in den 60er Jahren. Mit den Beatles teilte sich die Band nicht nur die Heimatstadt Liverpool, sondern auch den Manager Brian Epstein und den Produzenten George Martin.

„Gerry war ein Freund aus unseren frühen Tagen in Liverpool. Er und seine Gruppe waren unsere größten Rivalen in der lokalen Szene“, schrieb Paul McCartney auf Twitter. Er werde immer mit einem Lächeln an Marsden zurückdenken. Die Tageszeitung „Guardian“ bezeichnete ihn als einen der frühen und wichtigen Vertreter der sogenannten Merseybeat-Szene.

Liverpools Bürgermeister Steve Rotherham twitterte, er sei „am Boden zerstört“. Marsdens Tochter Yvette Marbeck sagte: „Er war immer ein guter Mann. Er stand mit beiden Füßen auf dem Boden. Er hat uns jeden Tag zum Lachen gebracht.“

Der FC Liverpool würdigte den Sänger bei Twitter: „Mit großer Trauer erfahren wir von Gerry Marsdens Tod“, schrieb der Club. „Gerrys Worte werden für immer bei uns sein. You’ll Never Walk Alone.“ dpa

