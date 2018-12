Ein Roboter lernt tanzen

Es liegt wohl in der Natur des Menschen, nicht nur Tieren, sondern auch Robotern eigene Züge zu verleihen. Egal ob sie – wie die „Star Wars“-Helden C3PO und R2D2 – ein androides Aussehen haben oder nur rollende Tonnen sind. Der Taiwanese Huang Yi hat gar einen normalen Industrieroboter zum Tanzen und mehr gebracht. Auf der Hinterbühne des Ludwigshafener Pfalzbaus bescherte er in „Huang Yi & KUKA“ dem Publikum zusammen mit Hu Chien, Lin Jou-Wen sowie dem eigentlichen Star KUKA einen sehr poetischen, anrührenden Abend.

Über Fünf Jahre hat der gelernte Tänzer und leidenschaftliche Programmierer Huang Li daran gearbeitet, dem nur für abgehackte, präzise Bewegungen vorgesehenen Roboter große, geschmeidige, aber auch sehr zarte, behutsame Gesten „beizubringen“. Weil das massige Unterteil im Dunkel verborgen ist, wirkt KUKA mit seinem langen, schlanken, orangefarbenen, von zwei Gelenken unterbrochenen Korpus wie ein lindwurmartiges Fabelwesen, das gezähmt und immer vertrauter wird.

Wie weit reicht seine Macht?

Durch Austausch des „Kopfes“ lehrt Huang Li ihn Sinne wie Tasten, Berühren, Hören und Fühlen. Eine Kamera ermöglicht ihm dazu den Blick in die Dreidimensionalität, wenn er die Bewegungen einer Tänzerin in verschiedenen Ebenen spiegelt. Letztlich macht KUKA eine Entwicklung durch, denn er reagiert nicht nur, sondern fängt an zu agieren, wird gar selbst Schöpfer. So haucht er mittels eines Laserstrahls den puppenhaften Hu Chien und Lin Jou-Wen Leben ein, wirft dabei auch die Frage auf, wie weit die Macht eines Roboters reichen kann und soll. Eine Antwort gibt sein Herr und Meister Huang Yi jedoch nicht. sd

