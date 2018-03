Ein sattes Stück Kuba

Anzeige

Kuba zum Zweiten: Nach „Ballet Revolucion“ vor fünf Wochen erfüllte erneut das Lebensgefühl der Karibikinsel den Mozartsaal des nahezu voll besetzten Mannheimer Rosengartens und schwappte schnell auf die am Ende begeistert mittanzenden Zuschauer über. Die durften einen Blick in „The Bar at Buena Vista“ werfen und wurden so zu Besuchern in einem Social Club, in dem im vorrevolutionären Kuba nicht die Reichen, sondern das normale Volk verkehrte: um zu trinken, Musik zu hören und zu tanzen. Wim Wenders hat dem Buena Vista Social Club ein filmisches Denkmal gesetzt, die Sänger- und Musikerlegenden von einst – bei der Tournee vor zehn Jahren teilweise sogar noch leibhaftig auf der Bühne – schauten nun als riesige Fotos von den Barwänden herab. Geistig waren sie sowieso anwesend, denn es ist ihre Musik, die der 1940er und 1950er Jahre, die von den Nachfahren zelebriert wird.

Doch die – ebenfalls schon Großväter der kubanischen Musik – sind auf dem Weg, sich in der Galerie der Legenden einzureihen. Noch zeigen sie sich höchst lebendig, ihr Alter – zwischen 89 und 94 Jahre – merkt man ihnen stimmlich nicht an. Und sie haben den Schalk im Nacken, tun nur so, als seien sie körperlich gebrechlich, um plötzlich den Gehstock wegzuwerfen und los zu tanzen. Wie Luis Chacon „Aspirinia“ Mendive (79), der König des Rumba. Aber auch Maestro Ignacio „Mazacote“ Carillo – der Senior der Show und König des Mambo – schwingt das Tanzbein. Wenn aber Siomara Valdes die Bühne betritt, gebührt alle Aufmerksamkeit der temperamentvollen Diva (sie muss um die 80 sein). Sie dirigiert mit einem Fingerschnippen alles und jeden und macht gar einen Zuschauer aus der ersten Reihe zum Tanzpartner.

Ansonsten gehört das Parkett Eric „Hurrican“ Turro Martinez, der als charmanter Conferencier fungiert, meist aber wie ein Wirbelwind über die Bühne tobt, und seinem kleinen Tanz-Ensemble. Seine drei brillanten jungen Damen bilden so etwas wie den Kontrapunkt zur Altherrenriege. Denn auch die Musiker der exzellenten Band sind schon fortgeschrittenen Alters, an ihren Instrumenten (Trompete, Perkussion, Piano, Gitarre, Tres, Laud, Congas, Güiro) aber Meister ihres Fachs und auf der Höhe der Zeit.