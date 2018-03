Ein Signum der Ewigkeit

Anzeige

Claude Debussy hat sich der WKO-Cellist Georg Oyen angenommen. Der Franzose experimentiert mit zeitgenössischen, russischen und deutschen Einflüssen, flirtet auf der Suche nach einer stilistischen Symbiose mit javanischer Gamelan-Musik und Pentatonik und haucht der, von der Wiener Klassik maßgeblich bestimmten, Gattung neues Leben ein. Oyen, seit 30 Jahren Mitglied im WKO, ist ein versierter Arrangeur und Komponist. Die gesanglich geführten Solopartien der vier Sätze behält er bei, instrumentiert Wiederholungen durch leicht vereinfachte Tutti. Das duftende Klangbild wird durch die Bearbeitung farbiger und filigraner.

Die chinesische Flöte, eine Sammlung altchinesischer Lyrik durch Hans Bethge, ist Inspirationsquelle und Textvorlage für Mahlers „Lied von der Erde“. Drei Scherzo-Stücke „Von der Jugend“ (behaglich, heiter), „Von der Schönheit“ (Comodo. Dolcissimo) und „Der Trunkene im Frühling“ (Allegro, keck, aber nicht zu schnell – Pesante) werden eingebunden in die Melancholie der beiden Gedichte „Das Trinklied vom Jammer der Erde“ (Allegro pesante), „Der Einsame im Herbst“ (Etwas schleichend. Ermüdet) und dem „Abschied“, in dem Mahler zwei Poeme in einer Vertonung bündelt.

Konzeption, melodisch-harmonische Gestaltung und wechselnde Satzdichte – die schlanke Cortese-Fassung lässt das visionäre Potenzial dieses Werkes noch deutlicher hervortreten. Das Leben ein endloser Abschied, das Lied ein Mikrokosmos der ewigen Wiederkehr zwischen Yin und Yang, Himmel und Erde, Leben und Tod.

Die Pentatonik als musikalisches Pendant zur Welt des chinesischen Gedichtzyklus zeitigt heilsame Wirkung: „Ich sehe alles in einem so neuen Lichte – bin so in Bewegung; ich würde mich manchmal gar nicht wundern, wenn ich plötzlich einen neuen Körper an mir bemerken würde“, schreibt Mahler. Im Sinne dualistischer Spannung der chinesischen Philosophie hat er die Lieder eins, drei und fünf mit einem Tenor besetzt, während die geraden Zahlen vom Alt übernommen werden. Kompakt und männlich in der Höhe, transparent und weiblich in der Tiefe, überzeugen Tenor Daniel Behle und die Altistin Ivonne Fuchs (die kurzfristig für die erkrankte Sophie Harmsen eingesprungen ist) angenehm höhengeschmeidig mit natürlichem, kraftvollem Ausdruck, getragen von einem mitatmenden Dirigat, das den pentatonischen Akkord so lange nachklingen lässt, dass er zum Signum der Ewigkeit wird.

