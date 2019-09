Ein spannender Auftakt im Jugendtheater

„Ich bin nach der neunten Klasse abgegangen, kann keine Fremdsprache, keinen Computer bedienen“: No ist verzweifelt. Seit Monaten lebt die 18-Jährige auf den Straße. Ein Zufall bringt sie in Kontakt mit Lou und Luca. Die beiden bieten ihr an, vorübergehend beim 15-jährigen Luca einzuziehen. Mit einem Wohnsitz kann sie sich um eine Stelle bewerben. Frisch geduscht und von den beiden bestärkt, eine Existenz jenseits des Straßenlebens anzustreben, bewirbt sie sich als Zimmermädchen. Im zweiten Anlauf klappt es, so scheint es.

„No und ich“ ist temporeiches Erzähltheater. Das Stück, mit dem das Theater Heilbronn für Jugendliche in der Boxx die Spielzeit eröffnet, basiert auf dem Roman „No et moi“ der Französin Delphine de Vigan (1966). Die Autorin ist eine jener Frauen, die im Spagat von Beruf, Mutter- und Hausfrauen-Dasein gesellschaftlich am meisten leisten.

In elf Sprachen übersetzt

Als sei das nicht genug, legt de Vigan, die tagsüber für ein soziologisches Forschungsinstitut arbeitet, noch eine Nachtschicht ein: Sie schreibt. Ihr dritter Roman „No und ich“, wurde in elf Sprachen übersetzt und vielfach ausgezeichnet, unter anderem mit dem Prix Rotary International.

Was verbindet eine hochbegabte 13-jährige Lou aus gutem Elternhaus mit der 18-Jährigen, die auf der Straße lebt und durch alle Maschen staatlicher Fürsorge rutscht?

Lou besucht die zehnte Klasse. Sie ist zwei Jahre jünger als ihre Mitschüler, weil sie zweimal eine Klasse übersprungen hat. Ihr Verstand arbeitet auf Hochtouren. Sie kann sich Dinge merken und logische Verknüpfungen anstellten, die überdurchschnittlich sind.

Doch diese intellektuelle Frühreife geht mit einer großen Unsicherheit im praktischen Lebensalltag einher. Die Schnürsenkel zuzubinden, überfordert Lou. Sie hat Angst vor ihren Klassenkameradinnen, deren wichtigste Themen das Make-up, die neueste Mode und Musik sind. Lou zieht sich zurück. Doch nicht nur in der Schule fühlt sich Lou als Außenseiterin und allein gelassen, auch zu Hause ist sie einsam. Die depressive Mutter ist für die verstörte Lou unerreichbar.

No, fünf Jahre älter, zieht nach einer glücklosen Kindheit mit Pflegefamilie, Internat und Heimaufenthalt durch die Straßen von Paris, sucht jede Nacht einen neuen Ort, an dem sie schlafen kann. Die beiden Mädchen begegnen sich auf dem Bahnhof, Lou will ein Referat über Obdachlosigkeit halten und versucht, No kennenzulernen. No erweist sich als spröde und abweisend, aber Lou gibt nicht auf. Sie sieht es als persönliche Herausforderung an, No kennenzulernen und „die Dinge“ zu verändern. Dabei geht Lou weit über ihre Grenzen hinaus und stellt die Regeln der Erwachsenen immer wieder in Frage.

So gradlinig und stringent wie die Geschichte erzählt wird, ist auch die Bühnenfassung von Juliane Kann. Dramaturgisch bleibt in der Inszenierung lange offen, ob es den Jugendlichen gelingt, ihr Schicksal selber in die Hand zu nehmen. Besonders gelungen sind Momente, in denen sich Wahrnehmungsebenen überlagern: No telefoniert im Hintergrund mit dem zukünftigen Arbeitgeber, während Luca sich Richtung Publikum ausmalt, wie der Zimmermädchen-Job zum Karrieresprungbrett einer selbstständigen Existenz als Hotel-Managerin werden könnte. Toll, wie das Trio plötzlich zusammenwächst und die Zuschauer spürbar mitfiebern, wenn die Abwärtsspirale plötzlich ihre Richtung ändert, es aufwärtsgeht.

Zwischen Hoffen und Bangen

Zwischen Hoffen und Bangen laviert die Inszenierung (Regie: Adewale T. Adebisi ), angetrieben von Musik, die an den Mut appelliert: „Halte sie auf Distanz, die Angst! Bleib im Kampf mit der Angst!“

Auf den Spuren von Christiane F. („Wir Kinder vom Bahnhof Zoo“) beeindruckt Sarah Finkel als ruppige Kanalratte mit berechtigter Wut auf ihre Mutter und den Rest der Welt. Anja Bothe begeistert als hochintelligentes Mäuschen mit ungebrochenem Willen, die Welt zu verbessern. Sie ähnelt der 16-jährigen Greta Thunberg.

Viel Elan

Viel Elan legt Sascha Kirschberger in seinen Luca, sein Zukunftsoptimismus ist mitreißend. „Padam, Padam“ – mit Walzerschwung à la Piaf und Champagner feiert das Trio die Job-Zusage. Doch die Realität ist desillusionierend.

Die multifunktionale Drehbühne von Stefan Brandtmayr (Ausstattung) läuft nun gegen den Uhrzeigersinn, und egal welche Versprechungen die Videobilder projizieren, die gesellschaftliche Kälte ist so krank und pathologisch wie die grünlich weiße Kachelwand.

