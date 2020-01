Ein Spektakel der Superlative

Lieder, die das Herz berühren, gepaart mit einer außergewöhnlichen Stimme und eine Bühnenshow voller Effekte: Andrea Berg gilt nicht umsonst als Königin des Schlagers. Im Rahmen ihrer „Mosaik“-Tour hat die 53-Jährige in der SAP-Arena zweieinhalb Stunden lang neue Songs sowie eine Auswahl an früheren Hits präsentiert. Berg, die seit 28 Jahren im Rampenlicht steht, ist eine Perfektionistin. Jeder Tanzschritt, jede Note und jede Szene sitzt. Doch gleichzeitig haucht sie ihrem Tun so viel Seele ein, dass sie stets authentisch bleibt.

Bereits der Auftakt ist prunkvoll und romantisch zugleich. Tänzerinnen tragen bunte Luftballons und befestigen diese an einem Bett: Daraufhin wird es nach oben gezogen und Berg betritt den Saal, während sie die Midtempo-Nummer „Mosaik“ singt. „Ich hab mich schon so gefreut auf heute Abend, weil ich weiß, dass in Mannheim immer richtig der Bär los ist“, sagt sie gut gelaunt.

Melancholie und Lebensfreude

Tatsächlich geht dann die ausgelassene Party los, bei der es schwerfällt, still auf dem Stuhl zu sitzen. Viele Besucher tanzen, mal allein oder eine Runde Discofox. Die Lieder, die sie an diesem Abend präsentiert, nehmen die rund 6000 Besucher mit auf eine Reise in die Welt der Gefühle.

Mal gibt sie sich als selbstbewusste Frau mit dem melancholischen Uptempo-Lied „Sorg dich nicht um mich“. Ordentlich aufs Gaspedal drückt sie bei „Ja, ich will“, einem Ohrwurm voller schöner Erinnerungen. Der flotte Song „Lass uns keine Zeit verlieren“ ist eine Liebeserklärung und die Aufforderung, das Leben zu feiern. Die gebürtige Krefelderin scheut sich nicht, ihre nachdenkliche Seite zu zeigen. „Man kann dem Leben nicht mehr Tage geben, aber den Tagen mehr Leben“, sagt sie. Berg interpretiert auch Balladen mit viel Ausdruck. So manche Träne fließt bei „Geh deinen Weg“, einem wunderschönen Stück, das sie ihrer flügge werdenden Tochter gewidmet hat. „Sternenträumer“ handelt vom Verlust liebgewonnener Menschen, bei der es Sternenstaub regnet. Überhaupt ist ihre Show, die sie mit DJ Bobo konzipiert hat, ein Fest für die Sinne. Von der mitreißenden Liveband bis zum Tanzensemble, das mit ausgefeilten Choreographien Bergs Performance gekonnt unterstreicht, alles passt.

Show im Märchenwald

Auch das Bühnenbild, das die Schlagersängerin mal in einen Märchenwald, ins Weltall oder in eine bunte Partyszene versetzt, ist facettenreich und spektakulär mit Pyrotechnik und Konfettischlangen. Optisch passt sich Berg der Umgebung an. Mal ist sie Göttin in grüner Glitzerrobe und goldenen Schuhen, die ihre Beine in Szene setzen, schließlich ein Hippiemädchen mit Federn im Haar. Zwischendurch schlüpft sie in ein goldenes Kleid und als Astronautin in einen Anzug, der sexy und futuristisch zugleich ist. Sie überrascht mit „Somewhere Over The Rainbow“ und „Griechischer Wein“ von Udo Jürgens. Nicht fehlen darf ihr Hit „Du hast mich tausendmal belogen“, der viel Beifall erntet. Final serviert Berg eine langsame Version von „Mosaik“, bevor sie sich mit Kusshand verabschiedet: „Wir sehen uns wieder, das weiß ich ganz genau.“

Info: Mehr Bilder zum Konzert unter morgenweb.de/kultur

© Mannheimer Morgen, Montag, 27.01.2020