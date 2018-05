Anzeige

Besonders deutlich wird es bei der gestopften Trompete, auf der heute fast jeder wie Miles Davis klingt. Stephan Zimmermann klingt wie er selber, stahlig kraftvoll und zugleich fähig zu feinsten tonlichen Schattierungen. Paata Demurishvili jagt den Flügel vollfingrig swingend in kaum vorhersagbare Wendungen. Höchst variable Filigranarbeit leistet Thomas Stabenow am Kontrabass, und das gilt erst recht für Erwin Ditzner am Schlagzeug: Er, der einst von der Rockmusik herkam, agiert nun wirklich abseits des in der Bebop-Tradition Üblichen. Dass seine Projekte eine außergewöhnliche musikalische Bandbreite abdecken, wird sich schon beim nächsten Konzert der neuen Reihe erweisen, am 6. September mit den Brüdern Vanecek im Ditzner Twintett. swm

© Mannheimer Morgen, Montag, 07.05.2018