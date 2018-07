Anzeige

Wenn das Heilbronner Schauspielensemble in die Sommerpause geht, müssen die Theaterfreunde trotzdem nicht auf das Vergnügen eines Theaterbesuchs verzichten. In diesem Jahr ist die Stuttgarter Komödie im Marquardt mit einer schwäbischen Kriminalkomödie zu Gast: „Ein Strumpfband seiner Liebeslust“ von Tobias Goldfarb, der auch Regie geführt hat. Premiere ist am Donnerstag, 19. Juli, um 20 Uhr im Komödienhaus. Bis zum 5. August sind 12 Vorstellungen zu sehen.

Auf die Frage, worum es in diesem Stück ginge, fasste der Autor kurz und bündig zusammen: „Einen dichtenden König mit Filmriss, einen schwäbischen Kommissar mit Dienstbrezel, einen ebenso bizarren wie mysteriösen Fall, einen sündig-eklatanten Skandal, um eine römische Göttin sowie um Hunde, die in der Pfanne verrückt werden.“

Legendäre Herrenabende

Es ist überliefert, dass König Wilhelm II. von Württemberg ein sehr bürgernaher und bescheidener Mensch gewesen sein soll, der statt großer Bankette in Adelskreisen lieber feucht-fröhliche Abende mit seinen bürgerlichen Freunden veranstaltet hat. Es wurde gelacht, gedichtet und wohl auch reichlich getrunken.