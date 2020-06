Ein Stück Normalität zurück erspielt

Mannheim.Einige Dinge an diesem Abend im Mannheimer Jazzclub Ella & Louis sind genau so, wie man sie kennt - und in den vergangenen Monaten zu vermissen gelernt hat: Die Live-Musik (um bereits etwas vorzugreifen) ist fabelhaft, die Atmosphäre stilvoll und einladend. Aber Manches ist bei Thomas Siffling's Tribute to Benny Golson augenfällig anders. So können statt 160, wie bei konventioneller Raumordnung der Fall, nur 67 Gäste begrüßt werden, die zu ihren in gebotener Entfernung voneinander positionierten Tischen geleitet werden. Dort wohnen sie zudem einer Show bei, die kürzer als üblich ist – denn das Ella & Louis fährt zur Wiedereröffnung nach dem Corona-Lockdown konzertante Doppelschichten. Nur ein Stunde dauert ein Auftritt, danach verlässt das Publikum den Raum, der samt Tischen und Stühlen gereinigt wird, bevor die Gäste der zweiten Show eintreffen.

Man habe sich entschieden, zumindest den Juni wieder zu öffnen, „einfach auch, um ein Zeichen zu setzen, dass wir als Kulturschaffende versuchen, ein Stückchen Normalität zurückzuerobern“, erläutert der Trompeter und künstlerische Kurator des Ella & Louis, Thomas Siffling, bei der Premieren-Begrüßung. Drei weitere Doppelschicht-Konzertfreitage stehen mithin in diesem Monat auf dem Programm, bevor sich der Club bis zum 18. September in die Sommerpause verabschiedet.

Der erste von ihnen ist einem der Großen der Jazz-Historie gewidmet, dem 1929 in den USA geborenen Saxophonisten, Komponisten, Arrangeur und stilprägenden Protagonisten des Hardbop, Benny Golson. Um ihm und seinem Werk die gebührende Ehre zu erweisen hat Siffling eine famose Allstar-Band zusammengestellt - mit Olaf Schönborn am Tenorsaxophon, Thilo Wagner am Piano, Mini Schulz am Kontrabass und Oliver Strauch am Schlagzeug. Das wie immer vorzüglich harmonierende Melodie-Doppelgespann Schönborn/Siffling besticht hierbei mit warmen, elegant geschwungenen Ton, die Rhythmussektion sorgt für makellos schnurrende Grooves und hohe Dynamik. Mit einem blendend gelaunten „Killer Joe“ wird das Programm eröffnet, „Are You Real?“ folgt mit lichtdurchlässiger Verve. Mit „It Ain't Necessarily So“ hält auch ein pointiert interpretierte Klassiker-Nummer von George Gershwin Einzug ins Programm, in dem sich mit der so lyrisch wird empfindungsreich gespielten Ballade „I Remember Clifford“ eines von Golsons bekanntesten Stücken - und zugleich einer der Jazzstandards schlechthin – findet. „Whisper Not“ erklingt mit wohltemperiert-feinsinnigem Temperament, bevor Schlagzeuger Oliver Strauch den abschließenden „Blues March“ einläutet. So schön das Premieren-Konzert bis dahin ist, so endet es doch bald darauf mit einem Schreckensmoment: Ein akuter medizinischer Notfall im Publikum führt zu einem Abbruch des letzten Songs. Die Besucher verlassen den Raum, ein Notarzt wird gerufen - und glücklicherweise kann bald vermeldet werden, dass der Patient wieder wohlauf ist!