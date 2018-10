Zum Auftakt seiner Intendanz der Schauspielbühnen in Stuttgart präsentiert Axel Preuß in der Komödie im Marquardt ein Stück um Integration. Also durchaus Theater mit ernstem Hintergrund, wenn auch nicht mit Tiefsinn überfrachtet, sondern eher unterhaltsam, deshalb aber nicht nur mit oberflächlichen Attitüden.

„Qu’est-ce qu’on a fait au Bon Dieu?“ So heißt der 2014 von Regisseur Philippe de Chauveron gedrehte französische Spielfilm im Original, der zu den erfolgreichsten im westlichen Nachbarland gehört. Denn dort hat er über zwölf Millionen Besucher angezogen, und auch in Deutschland verzeichnete er fast vier Millionen Zuschauer.

Das von dem Regisseur und Guy Laurent verfasste Drehbuch adaptierte Stefan Zimmermann, München, für die Bühne. Bei der Stuttgarter Erstaufführung führt der in Heidelberg lebende Brite Robin Tefler Regie.

Monsieur Claude ist Notar und katholischer, bekennender konservativer Gaullist, der mit seiner Frau Marie vier inzwischen erwachsene Töchter hat. Damit könnte eigentlich alles bestens sein, wenn da nicht drei Schwiegersöhne wären, die so gar nicht in sein Weltbild passen. Adele ist mit dem erfolglosen jüdischen Geschäftsmann Abraham Bénichon verheiratet, lsabelle mit dem algerischstämmigen muslimischen

Rechtsanwalt Rachid Benassem und Michelle mit dem chinesischstämmigen Banker Chao Ling. So ruht denn die Hoffnung auf Laura, die denn auch in Erfüllung zu gehen scheint.

Denn das Nesthäkchen kündigt Charles Koffi als ihren Zukünftigen an, einen katholischen Schauspieler. Doch jetzt wird es erst recht turbulent, als dieser mögliche vierte Schwiegersohn auftaucht und sich als ein Farbiger von der Elfenbeinküste entpuppt.

Voller Vorurteile

Denn nun hintertreiben die drei schon vorhandenen Schwiegersöhne diese Heirat, weil sie neue Schwierigkeiten befürchten. Und dann kommen auch noch Andre und Madeleine Koffi, die Eltern von Charles.

André ein ehemaliger Offizier, ist voller Vorurteile gegen alle Weißen im Allgemeinen und gegen die ehemaligen französischen Kolonialherren im Besonderen, und deshalb hat André, der sonst einen Anzug trägt, auch demonstrativ das traditionelle afrikanische Gewand Boubou angelegt. Erst der gemeinsame Fang eines kapitalen Fischs bringt die Versöhnung von Claude und André, die zuvor mit vereinten Kräften die Hochzeit zwischen Laura und Charles zu verhindern versuchten. So steht denn einem Happy End nichts mehr im Weg.

Hinter diesen Streitereien steckt mehr – und das macht auch den Erfolg dieser Komödie aus, in der ein durchaus vorhandenes Problem der heutigen Zeit angesprochen wird und in der es auch um Toleranz in Worten und Taten geht, was nicht immer zusammenpasst, vor allem, wenn es einen selbst praktisch und nicht nur theoretisch betrifft.

Diese zwei Seiten einer Medaille setzt Robin Telfer in der Ausstattung

von Siegfried E. Mayer nicht nur wirkungsvoll, sondern auch mit gutem Einfühlungsvermögen in Szene.

Dabei stehen ihm ihre Rollen glaubhaft verkörpernde Schauspieler zur Verfügung. , allen voran Hartmut Volle und Andrea Wolf als Ehepaar Verneuil, die auch im wirklichen Leben ein Ehepaar sind, sowie Eric Lee Johnson und Love Newkirk als Ehepaar Koffi.

Doch auch die vier Verneuil-Töchter und ihre Männer erfüllen ihre Aufgaben in dieser Aufführung gekonnt. Dieter Schnabel

