Ein virtuoses, wortloses Spektakel

Dabei ist die Show der Blue Man Group immer ein Stück weit auch Geschmackssache. Es muss nicht jeder mögen, dass einer insgesamt 26 Marshmallows mit dem Mund fängt, die Gesamtmasse wieder ausspuckt und als vermeintliche Skulptur einer Zuschauerin in die Tasche steckt. Der allergrößte Teil des Publikums hat freilich seinen Spaß – auch dabei, dass die blauen Männer mit Farbe herumsauen, die sie auf Ölfässer kippen und gleichzeitig darauf herumtrommeln. Optisch und akustisch macht das in jedem Fall eine Menge her – und setzt das um, was möglicherweise das Kind in dem einen oder anderen Manne auch gerne mal machen würde.

Vieles in der mitreißenden Show ist sekundengenau durchchoreographiert, wie etwa die Szene mit den LED-Bildschirmen, wenn die blauen Jungs zwischen realer und digitaler Welt hin-und herwechseln und dazu in atemberaubendem Tempo in groteske Kostüme schlüpfen. Es gibt aber auch Platz für ein wenig Improvisation, wenn Zuschauer aus dem Publikum Parts auf der Bühne übernehmen. Die junge rothaarige Dame macht beim Festessen für sie gar keine schlechte Figur, ist am Ende aber doch überrascht, als ihr Kostüm plötzlich einen gelben Brei über den Tisch spuckt – da ist sie wieder, die Geschmackssache.

Gleichwohl: Unterhaltsam ist die Blue Man Group mit ihrer musikalisch-skurrilen Revue, verstärkt von einer vierköpfigen Band an Schlagzeugen und Saiteninstrumenten. Die 90 Minuten sind im Nu vorbei. Aber dann gibt’s ja noch die Zugabe – im Foyer, wo sich mancher Selfiejäger seinen individuellen blauen Schmiss abholen darf.

Die Blue Man Group gastiert noch bis Sonntag in der Alten Oper Frankfurt und kommt im kommenden Jahr von 16. bis 21. April wieder.

Donnerstag, 05.04.2018

