Ein vitaler Neustart vom Null-Niveau

„ASP“ kehren zurück zum Erzählzyklus „Fremder“ und fügen der im Top-Ten-Album „fremd“ begonnene Reise und mit dem Platz-2-Album „MaskenHaft“ sowie dem Werk „zutiefst“ vertieften Story mit „Kosmonautilus“ ein weiteres Kapitel hinzu. Mit dem neuen Album im Gepäck gehen „ASP“ nun auf Tournee und gastieren am Donnerstag, 23. Januar, um 20 Uhr in der Würzburger Posthalle. Im Vorfeld sprach Alexander Frank Spreng oder „ASP“ über das neue Album und die Tour mit den Fränkischen Nachrichten.

Herr Spreng, ihre ersten Worte auf dem neuen Album lauten: „Zurück zum Start …“ Das sind Worte, die unheimlich viel bedeuten können: Neunbeginn, Rückbesinnung oder der Anfang von etwas Großem. Welche Bedeutung haben sie für Sie im Hinblick auf das neue Epos?

Alexander Frank Spreng (ASP): Diese Idee stand schon zu Beginn, denn so endete das Vorgängeralbum „zutiefst“, und genau dort wollte ich anknüpfen. Das erste Stück heißt „Rückfall“, und eben dieser Rückfall bezieht sich auf die Entwicklung, die wir auf „zutiefst“ vollzogen haben, einem Album, das gezielt auf einen Höhepunkt zusteuert, ehe es in sich zusammenfällt und von ganz unten wieder neu beginnt. Aus diesem Grund sind diese Alben so eng miteinander verknüpft; ich wollte das Gefühl vermitteln, das jeder von uns kennt, wenn all unsere Bemühungen auf einen Schlag in sich zusammenfallen. Oder wenn wir in alte Muster zurückfallen, obwohl wir uns in gewissen Dingen sehr viel Mühe geben, sei es eine Sucht zu überwinden oder Menschen aus unserem Leben zu bekommen, die uns nicht guttun. Es gibt die unterschiedlichsten Möglichkeiten, wie man auf den Nullpunkt zurückfallen kann und dann wieder von ganz vorne beginnt. Auf diesem Null-Niveau wollte ich das nächste Album beginnen und eine neue Entwicklung auslösen. Der Song nimmt über seine Spielzeit hinweg enorm an Energie zu und stellt für mich einen unglaublich intensiven Moment dar, weil ich über dieses sich aufbauende Energielevel die Hörer zu mir holen und in die Erzählung zurückführen möchte. Im Grunde ist es der Auftakt einer Fortsetzung, und ich versuche die Leute durch diesen Song wieder einzubinden.

Grundsätzlich besitzt „Kosmonautilus“ wieder einen übergeordneten roten Faden, und dennoch steht jeder Song ebenso wieder für sich alleine. Das ist ein Kunstgriff, der Ihnen inzwischen sehr gut gelingt. Ihr übergeordnetes Ziel war jedoch, den vierten Teil des „Fremder“-Zyklus und damit die direkte Fortsetzung von „zutiefst“ zu kreieren?

ASP: Das ist richtig, und das für mich sehr Komfortable am „Fremder“-Zyklus ist dieses kaleidoskopartige Erzählen. Das heißt, alles, was ich erzähle, muss nicht in einer logischen Abfolge stattfinden, wie es bei einem Roman oder einem Film der Fall wäre. Nun nähern wir uns allmählich dem Punkt, an dem sämtliche Fäden, die ich gesponnen habe, für den aufmerksamen Hörer so langsam zusammenlaufen. Das macht es für mich in der Erzählung zwar nicht unbedingt leichter, wenn ich mich später in Interviews um die berühmte Frage „Worum geht es denn auf dem Album?“ herumdrücken muss. Nun tauchen Dinge auf, welche die ASP-Fans, die uns schon lange begleiten, wiedererkennen werden. Gewisse Motive tauchen auf, finden ihre Fortsetzung sowie auch Endpunkte und geben dem Hörer dieses gewisse Kurz-vor-dem-Höhepunkt-Gefühl, da sie erkennen, dass nun gleich etwas geschieht. Deshalb wird das nächste Album den „Fremder“-Zyklus abschließen, wodurch sich sehr vieles von den Dingen, die jetzt erzählt werden, auflösen wird. Dann kommt zum ersten Mal der Moment, in dem vieles konkreter wird, und dennoch muss mir dabei abermals die Gratwanderung gelingen, dass viele Songs erneut für sich alleine stehen können. Das wird nicht einfacher, wenn man auf das Ende einer Geschichte zusteuert, aber ich bin sehr zuversichtlich, dass das hinhaut

Es scheint, als würde Sie der „Fremder“-Zyklus keinesfalls in ein Konzept-Korsett zwingen und dass Sie damit auch eine Thematik gefunden haben, in der Sie sich austoben können.

ASP: Vielleicht liegt das daran, dass der „Fremder“-Zyklus konkreter mit mir selbst zu tun hat als beispielsweise der „Schmetterlings“-Zyklus. Das Gefühl, in dieser Welt fremd zu sein, ist ein zentraler Punkt in meinem Leben und stellt etwas dar, das sich nicht eben löst. Natürlich hofft man immer, dass man sich irgendwann einfügt und anpasst, doch bei mir hat sich das nie wirklich eingestellt. Ich fühle mich selbst als Fremder, weshalb mir diese Erzählung wohl so leichtfällt. Ich brauche nur ein Blinzeln, um wieder in meiner eigenen Erzählwelt drin zu sein. Das hilft, und das Thema verliert dadurch auch nie an Dringlichkeit. Würde ich mich plötzlich in dieser Welt wohlfühlen, könnte ich die Geschichte unter Umständen gar nicht mehr weiter oder zu Ende erzählen.

An diesen Punkt sind Sie jedoch noch nie gelangt?

ASP: Es ist sowohl eine Angst als auch eine Hoffnung. Natürlich möchte man sich nicht als Außenseiter fühlen, denn das ist im Endeffekt nichts Schönes. Wir alle suchen Anschluss und in irgendeiner Form Akzeptanz in der Gesellschaft. Oder auch einfach diese Gleichvibration, die man mit dem Universum, in dem man sich befindet, braucht. Wenn man das nicht hat, fühlt man sich so, als stünde man weder mit sich selbst noch mit der Welt im Einklang. Ich selbst habe mir eingestanden, dass es letztendlich diverse kleine Bereiche gibt, in denen ich mich zu Hause fühlen kann.

Gab es denn Musik, Künstler oder Alben, die Sie direkt oder indirekt während des Entstehungsprozesses von „Kosmonautilus“ beeinflusst haben?

ASP: Eigentlich nicht. Es war eher so, dass viele Sachen, die ich in meiner Jugend gehört habe, auf diesem Album wieder eine größere Rolle gespielt haben. Damit meine ich zum Beispiel die ganz frühen „Paradise Lost“, deren erste zwei Alben ich damals hoch und runter gehört habe. Es kann sein, dass sich davon etwas in den Nummern wiederfindet, aber auch andere Dinge, die man bei ASP vermutlich nicht erwartet. Es gibt in einem der späteren „Abyssus“-Teile einen Part, da hört man ein wenig „Black Sabbath“ raus. Das ist eine Band, die mich immer begleitet hat, lange in mir geschlummert hat und jetzt eben ausgebrochen ist. Das alles war jedoch nie eine bewusste Entscheidung, sondern kam in manch speziellem Moment wieder hervor, als mich die Themen beschäftigt haben, die in diesen Kapiteln vorkommen sollten. Ein interessanter Aspekt, dass man in vollkommen unterschiedlichen Lebensabschnitten Dinge hervorholen kann, die einen irgendwann einmal beschäftigt hatten. Es ist, als hätte man die rezipierte Musik in die eigene DNS aufgenommen.

Unter den zahlreichen Bonustracks verbirgt sich ein weiterer Exot und ein absolutes Highlight: „Nessaja“ von Peter Maffay. Welche Kindheitserinnerungen verbinden Sie mit diesem wunderschönen Lied?

ASP: Ehrlich gesagt habe ich gar keine Kindheitserinnerungen an den Song, denn ich war schon groß, als ich das Stück über andere Leute bekommen habe. Als der Titel damals erschien, hatte ich gerade mein erstes Mercyful-Fate-Album bekommen, aber ich hatte natürlich Leute in meinem Freundes- und Bekanntenkreis, die das hörten. Später habe ich das sehr intensiv gehört, da ich ja dieses innere Kind auch heute noch mit mir herumtrage. Aus diesem Grund konnte ich so eine Nummer damals wie heute schon immer auch genießen. Das war schon etwas Besonderes zu jener Zeit, dass es so noch nicht gegeben hatte: Rockmusik für Kinder. Ich selbst war da wie erwähnt eher auf dem Metal-Trip, aber ich habe noch nie in Schubladen gedacht. Hier wird eine wundervolle Geschichte erzählt. „Tabaluga oder die Reise zur Vernunft“ als Album ist toll, aber „Nessaja“ ist überragend! Da kommt der Rest emotional nicht ran, das ist der große Moment. Zwar wurde das Stück schon von den verschiedensten Künstlern gecovert, die eine oder andere Version davon habe ich auch gehört, und ich hoffe, dass es uns mit Respekt gelungen ist.

Selbst wenn „Nessaja“ nur ein Bonustrack ist, darf man denn darauf hoffen, dass so ein Stück eines Tages ins Live-Set wandert?

ASP: Man soll niemals nie sagen, denn vor drei Jahren hätte ich auch noch nicht gedacht, dass „I Am a Rock“ einmal in unser Live-Programm kommt. Dieses Mal sieht es jedoch anders aus, weil unsere Set-Liste so picke-packe voller neuer Stücke ist. Wir können nicht auf eine „Kosmonautilus“-Tour gehen und nur zwei Songs daraus spielen, das käme für mich nicht in Frage. Es werden einige sein, und dennoch können wir keine drei Stunden spielen. Das heißt, es fliegen andere Stücke raus, und da dann noch eine Cover-Version einzubauen, das würde selbst mir wehtun. Aber wir werden sehen, denn danach kommen eine neue Tour und eine neue Set-Liste. Es würde auf jeden Fall Spaß machen, „Nessaja“ eines Tages live zu spielen. Die kommende Tournee wird auch einige Überraschungen in sich bergen. Songs, die sich die Fans wünschen, aber auch solche, die sie sich nicht wünschen, aber ich mir wünsche. Es ist nicht einfach, ein solches Set zu erstellen, denn selbst auf dem „zutiefst“-Album waren so viele tolle Stücke, die wir nur ungern aus dem Programm werfen, da sie neue Live-Hits für uns geworden sind. Dennoch versuchen wir bei etwa zwei Stunden zu bleiben, denn sowohl Fans als auch die alten Herren auf der Bühne sind nach einer zweistündigen emotionalen Achterbahnfahrt natürlich platt. Das ist schön, aber auch anstrengend. red

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 17.01.2020