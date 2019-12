Ein vorzügliches Crossover-Paket

Populäres aus dem Klassik-Kanon und Klassiker aus dem Rock-Pop-Fundus: Die „Night of the Proms“ beschenkt die 7500 Fans am Donnerstag in der Stuttgarter Hanns-Martin-Schleyer-Halle mit einem feinen Crossover-Paket. Das exquisiteste Stückchen steuert der Grandseigneur der „Night of the Proms“, John Miles, bei, der das Publikum zu wahren Begeisterungsstürmen hinreißt – und das zu Recht.

Eigentlich ist er ein sogenanntes „One-Hit-Wonder“. Derer gibt es viele in der Musikgeschichte. Die meisten haben nur eine sehr kurze Halbwertszeit und sind bald vergessen. Bei John Miles ist es jedoch anders. Bereits im Jahr 1976 schrieb er seinen Hit „Music“ – einen Evergreen, zeitlos und wie geschaffen für eine orchestrale Fassung. Mit der „Night of the Proms“ hat der Engländer die ideale Plattform für die jährliche Aufführung des Klassikers gefunden. Und erstaunlicherweise ist es immer wieder ein Genuss, den Song zu hören. Für viele Musikfreunde kann Weihnachten erst kommen, wenn die Strophen „Music was my first Love and it will be my last, Music of the Future and Music of the Past“ durch Deutschlands große Arenen hallen und sie kräftig mitsingen.

Auch in Stuttgart ist der Song wieder ein absolutes Highlight – und John Miles der Künstler des Abends. Denn nicht nur „Music“ zündet, sondern auch die von ihm gewählten Cover-Versionen. Nach „Human“ von Rag’n’Bone Man sorgt „Bohemian Rhapsody“, die Nummer eins der SWR1-Hitparade, für ungläubiges und begeistertes Staunen. Das Antwerp Orchestra und vor allem der Chor Fine Fleur geben dem Song nicht nur ungeheuere Dynamik, sondern auch das nötige Pathos. Miles versucht erst gar nicht, der bessere Mercury zu sein, sondern bleibt im Rahmen seiner durchaus guten stimmlichen Möglichkeiten. Auch an der Gitarre bietet er Vorzügliches, und das mit einer sympathischen Lockerheit, die einfach Laune macht.

Zuvor gibt es in der Schleyer-Halle Schlaglichter aus verschiedenen Epochen des Rocks und Pops sowie der Klassik. Nesthäkchen Leslie Clio eröffnet mit fluffigen Songs den dreistündigen Abend, kann später bei „Time after Time“ jedoch nicht überzeugen. Die Fußstapfen von Cindy Lauper sind hier viel zu groß.

Und sie ist nicht die einzige, die bei der Interpretation eines Songs scheitert. Auch Natalie Choquette, die mit ihren teils lustigen Darbietungen von „Kalinka“, „Ave Maria“ oder „Figaro/Funiculli, Funiculla“ überzeugt, kommt bei „Don’t give up“, gesungen im Duett mit John Miles, bei weitem nicht an Kate Bush heran.

Aber damit ist auch Schluss mit der Meckerei. Der Rest ist erste Sahne. Vor allem Eric Bazilian und Rob Hyman von den „Hooters“ legen einen brillanten Auftritt hin. Die Versionen von „All you Zombies“ und „500 Miles“ sind grandios, die beiden Protagonisten und das Orchester ergänzen sich ideal. Und bei „Johnny B.“ haben sie nicht nur die Unterstützung des Chors Fine Fleur, sondern auch des 7500 Kehlen starken Publikums. Ein Gänsehaut-Moment und die ersten Ovationen, im Stehen gegeben, des Abends.

In das „Boogie Wonderland“ der 1970er Jahre und somit in die Teenager-Zeit eines großteils des Publikums katapultieren „Earth, Wind & Fire featuring Al McKay “ die Zuhörer zurück. Funkiger Disco-Sound dringt in die Gehörgänge und animiert zum Tanzen. Auf den Sitzen hält es niemand mehr. „Let’s groove tonight“ heißt das Motto, und „September“ wirkt auch im Dezember. Die gutaufgelegte Sängerschar um das einzige Gründungsmitglied Gitarrist Al Mckay bringt gehörig Stimmung in die Bude.

Aus einer ganz anderen musikalischen Ecke kommt der vermeintliche Hauptact des Abends: Alan Parsons. Dereinst Produzent und Soundmagier bei Pink Floyds „Dark Side of the Moon“ hat er sich mit seinem „Alan Parson’s Project“ auch als Musiker und Komponist einen Namen gemacht. Natürlich sind die Songs ideal für eine Umsetzung mit Orchester. „Sirius/Eye in the Sky“ und „Don’t Answer me“ sind lupenreine, eingängige Popsongs ohne viel Firlefanz, halt typische Singles aus den 80ern. Anders verhält es sich bei der Neu-Komposition „One Note Symphony“. Erschaffen in diesem Jahrzehnt könnte das Stück auch aus den 70ern stammen. Es wirkt wie ein Bild, das aus verschiedenen Puzzleteilen anderer Gemälde zusammengesetzt ist: Ein bisschen „Pink Floyd“, ein bisschen was von vielen Prog-Bands der ersten Stunde und viel „Eloy“. Während bei den ersten beiden Songs das Orchester eher Beiwerk ist, kommt ihm hier wie auch bei der letzten Nummer von Alan Parson, „Games People Play“ eine tragende Rolle zu.

Wie überhaupt das Antwerp Orchestra und der Chor Fine Fleur im Vergleich zum Vorjahr einen viel größeren Part einnehmen – und das mit Bravour. Ob Ravels „Bolero“, „Schwanensee“ von Tschaikowski oder „O Fortune“ aus Orffs „Carmina Burana“ – da passt jeder Ton. Der hervorragende Sound im großen Rund vergrößert natürlich noch das Hörvergnügen.

Ein wirklich guter Schachzug ist, John Miles den Schlusspunkt setzen zu lassen. Alan Parsons wäre nach dessen musikalischen Glanzlichtern sicherlich untergegangen. So stimmt die Dramaturgie, und am Ende gibt’s noch ein beseeltes, der Vorweihnachtszeit entsprechendes herzerwärmendes „All you need is love“, bevor die „Night of the Proms“ das Publikum in die kalte Stuttgarter Dezembernacht entlässt.

