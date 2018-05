Ein Vulkan, der streichelt

Anzeige

Das ist neu: Regelmäßige Besucher der Festspiele kennen die Sopranistin Sarah Wegener zwar als versierte Interpretin von Barock- und Neuer Musik. Aber dass beides am selben Abend erklingt, das gab es bisher nicht. Ein schottisches Volkslied, eine Händel-Arie und ein Stück der zeitgenössischen Koreanerin Younghi Pagh Paan ohne Unterbrechung hintereinander weg – das ist schon ein sehr ungewöhnliches Konzept. Zusammen gehalten wurden derart unterschiedliche Werke vom Thema des Abends: „Krieg und Frieden“ (worüber ärgerlicherweise im Programmheft nichts zu lesen war, so wenig wie über die absichtlichen Verschränkungen verschiedener Musiken).

Mitreißendes Temperament

Sarah Wegeners sängerische Fähigkeiten sind oft gepriesen worden: die Makellosigkeit und Genauigkeit ihrer Stimmführung, ihr beeindruckender Tonumfang, ihr außerordentliches Stimm-Volumen, ihre enorme Wandlungsfähigkeit: Sie ist ein Vulkan, Sekunden später und ebenso überzeugend streichelt sie die emotionale Befindlichkeit ihres Publikums – etwa in Purcells Arie „When I am laid“, einem der ergreifendsten Stücke aus 500 Jahren Musikgeschichte. All dies sind wesentliche Bestandteile ihrer Persönlichkeit. Noch wichtiger ist vielleicht ihr mitreißendes Temperament, das all diese Bestandteile erst zur Geltung bringt. Dieses Temperament ist jederzeit spürbar; wenn sie nach der Orchesterouvertüre zum ersten Mal die Bühne betritt, verändert sich die Atmosphäre im Saal, noch vor ihrem ersten Ton.

Diese Orchesterouvertüre wurde wie die anderen Orchesterteile gespielt vom Ensemble „Il Capriccio“ unter Friedemann Wezel; die Musiker spielen, entsprechend dem Stand heutigen Barockmusizierens, erfreulich dissonanzenbetont, plastisch und transparent. Dass nicht jeder Akkord ganz exakt übereinander stand, dass sich auch sonst gelegentlich kleine Ungenauigkeiten einschlichen, war an einem Abend wie diesem leicht zu verschmerzen. host