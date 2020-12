Ein Wahrzeichen voller Klänge

Lampertheim ist die Stadt des Spargelanbaus. Man kann hier auch gutes Eis essen und findet schöne Spazierwege zwischen Alt- und Neu-rhein. Seine überregionale Bekanntheit verdankt es eher Themen wie der Planung einer ICE-Neubautrasse durch den Wald oder der Sanierung einer der größten bewohnten Altlasten in Hessen: Im Stadtteil Neuschloß hatte noch vor etwa 100 Jahren eine chemische Fabrik produziert. Mit den giftigen Hinterlassenschaften setzt sich die Stadt bis heute auseinander.

Doch das Wahrzeichen Lampertheims ist nicht etwa der Sodabuckel, jene Altlastenhalde am Rand von Neuschloß. Sondern ein protestantisches Kirchengebäude in der Stadtmitte. Es wird von den Lampertheimern mit einem bedeutenden Titel bedacht, der ihm zwar konfessionell nicht zusteht, der aber seine herausragende Bedeutung markiert. 1868 eingeweiht, verfügten die damals rund 5000 Bewohner über ein stattliches Gotteshaus.

In der Nacht vom 15. zum 16. Mai 1944 wurde es durch eine Fliegerbombe zerstört. Unweit von diesem Ort wurde 1947 eine Notkirche errichtet. In der Zwischenzeit durfte die evangelische Gemeinde ihre Gottesdienste in der benachbarten katholischen Andreaskirche feiern. Ökumene wird in Lampertheim groß geschrieben.

Mitte der 1950er Jahre wurde mit dem Wiederaufbau des Gebäudes begonnen. Am 21. Oktober 1956 wurde es wieder eingeweiht. In den stolzen Kirchenturm zogen 2013 sechs neue Glocken ein, gegossen von der Firma Rincker in Sinn. Drei der Glocken tragen die Namen ihrer Vorgängerinnen, die in der Nachkriegszeit ihren Dienst verrichteten: Christus-, Reformations- und Friedensglocke.

Der schlicht gehaltene Kirchenraum bietet rund 550 Menschen Platz. Er wird gekrönt von einer Orgel der Firma Vleugels aus Hardheim im Odenwald. Das Instrument erklang erstmals 2005. Der Kirchenmaler Eberhard Münch hat den Prospekt in leuchtende Farben gekleidet, die ihm einen modernen Anstrich geben. Seit eineinhalb Jahrzehnten spielen beim Lampertheimer Orgelsommer jährlich im August namhafte Interpreten auf diesem Klangwunder. Das Instrument macht dem Namen des Gebäudes alle Ehre.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 17.12.2020