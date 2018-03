Ein wilder musikalischer Fluss

Anzeige

Der nächste Höhepunkt im Kulturschock Königshofen steht an: Die Gruppe „El Flecha Negra“ aus Freiburg kommt am Samstag, 10. März, um 21 Uhr auf ihrer Tropikal Passport Tour in den Kulturschock. Die Musiker aus Chile, Peru, Spanien und Deutschland verbinden traditionelle Stile wie Cumbia und Reggae mit Mestizo und peruanischen Chicha Sounds. Eine wilde und ungewöhnliche Mischung. Drei der fünf Musiker sind vielen in der Region schon bestens bekannt: sie haben beim Konzert mit Malaka Hostel im Oktober 2017 mitgespielt.

Mit positiver Energie und spontaner Magie erfüllen „El Flecha Negra“ den Raum. Der „schwarze Pfeil” hat sein Ziel getroffen, wenn es kein Halten mehr gibt und alle zusammen feiern. „El Flecha Negra“ ist ein reißender musikalischer Fluss, der aus vielfältigen Quellen gespeist wird. Eine wilde und ungewöhnliche Mischung, die erstaunlich stimmig rüberkommt und direkt ins Herz trifft!

Mit dem aktuellen Album „Tropikal Passport” liefert die Band ein tanzbares und zugleich tiefgreifendes Statement, das südamerikanische Roots und karibische Leichtigkeit vereint. Im Sommer 2014 starteten die Gruppe „El Flecha Negra“ zu dritt mit Gitarre, Kontrabass, Cajon und dreistimmigem Gesang als Straßenmusiker und entwickelte sich zu einer gefragten Live-Band, die für ihre energiegeladene Bühnenshow bekannt ist. 2015 erschien El Flecha Negras Debütalbum „Schwarzwald“.