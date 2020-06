Ein Zauberer, seine Assistentin und Jack

In den 1950er Jahren waren die Seebäder Englands noch voll von kleinen Varieté-Häusern, viele von ihnen direkt auf großen Piers über dem Wasser gebaut. Kleindarsteller und Sängerinnen, Jongleure und Akrobaten, Tänzerinnen und Zauberkünstler traten hier auf, und das Sommerferienpublikum genoss die unterhaltsamen Abende, durch die stets ein Conférencier führte. In Brighton war es „der flinke Jack“, der die Nummern ankündigte, der Witze erzählte, und sich dann, wenn er nicht dran war, manchmal ins Publikum schlich, um dem Paar zuzusehen, das er mit aufgebaut und groß gemacht hatte: Pablo und Eve.

Pflegevater als Vorbild

Pablo hieß eigentlich Ronnie Deane. Das Zaubern hat er bei Pflegeeltern gelernt, wo er wohl die schönste Zeit seines Lebens verbracht hat. 1939 brachte seine Mutter Agnes den Achtjährigen von London aufs Land, in die Nähe von Oxford, und Ronnie hatte Glück: Er kam zu einem Ehepaar, das sich wirklich gut um ihn kümmerte, ihn aufzog wie einen eigenen Sohn. Eric und Penelope hatten keine eigenen Kinder, sie hatten ein Haus mit Garten und Freunde, die sich fein anzogen, wenn sie zu Besuch kamen: für Ronnie eine völlig neue Erfahrung, er kam sich vor wie im Paradies. Irgendwann erfuhr er, dass sein neuer Vater als Zauberer auftrat, und wieder tat sich eine neue Welt für ihn auf, und er beschloss, Zauberer zu werden. Und wurde es auch, gegen den Widerstand seiner Mutter.

Der neue Roman „Da sind wir“ von Graham Swift erzählt, wie sich Ronnie hocharbeitet, in einer verzaubernden Geschichte, vor allem aber erzählt er die Liebesgeschichte zwischen ihm, seiner Assistentin Eve und seinem alten Kumpel, dem „flinken Jack“, der ihn nach Brighton holt. In sich manchmal wiederholenden Schleifen, aus der Sicht der alten Eve wird erzählt – ein kompositorischer Trick, den er auch schon in „Ein Festtag“ benutzt hat, der nicht immer so ganz überzeugt. Auch in diesem Roman gelingt es Swift aber, eine schwebende, leicht melancholische, auch etwas geheimnisvolle Atmosphäre zu beschwören: vom unsicheren Leben freier Künstler in einer Zeit, in der die Fernsehunterhaltung auf dem Vormarsch ist (Jack erkennt das sehr früh und wird erfolgreicher Schauspieler), und von der Liebe, die ein Geheimnis ist wie die Zauberei.

Magie der Liebe

In vielen anrührenden Szenen erzählt Swift von der neugierigen und offenen Eve, dem verschwiegenen Ronnie, dem sie auch als Verlobte kaum etwas von seiner Vergangenheit entlocken kann, der sie auch nie seiner Mutter vorstellt, und von Jack, der Ronnies Abwesenheit ausnutzt, um Eve seine Liebe zu gestehen. Oder ist es ein gegenseitiges Eingeständnis der Liebe?

Denn darum geht es in diesem schmalen Buch: um Liebe und um Entscheidungen, die man trifft, die dann zu einem anderen Leben führen, wie in Ronnies Fall. Oder ist es doch Schicksal, das auch Ronnie nach Oxfordshire geführt hat? Eve und Jack jedenfalls leben fünfzig Jahre glücklich miteinander, und Ronnie verschwindet am Abend seines letzten Auftritts in Brighton spurlos: „Der Zauberer hat sich weggezaubert.“

