Eindringlicher Appell an die Menschlichkeit

Geld regiert die Welt. Wer es besitzt, genießt Macht und Ansehen. Jemand, der danach strebt und all jene beneidet, die mit dem Geld um sich werfen, ist der Kohlenmunkpeter in Wilhelm Hauffs Märchen „Das kalte Herz“. Markolf Naujoks hat diese tiefgründige Geschichte um den armen Köhlerjungen, der einen Pakt mit dem Holländermichel eingeht, um Reichtum und Anerkennung zu erlangen, für den Heidelberger Zwinger 3 in Szene gesetzt und das vorwiegend junge Premierenpublikum tief beeindruckt.

Die Verlockung des Geldes

Als Wilhelm Hauff 1827 sein Märchen schrieb, gab es noch die hart arbeitenden Köhler, die im Wald ihre Meiler speisten. „Ich habe das Armsein satt“, sagt sich Peter Munk und ruft am Tannenbühl die Geister um Hilfe. Er folgt den Verlockungen des bösen Michel und tauscht sein Herz gegen einen kalten Stein ein.

Markolf Naujoks hatte das Hauff’sche Märchen auf wesentliche Passagen reduziert und einen fantastischen Mix aus poetischer Erzählung und Theaterspiel, aus selbstkomponierter Musik und Videoanimation geschaffen. Auf einer von Tannenzweigen umrahmten Bühne (Ausstattung: Marina Stefan), vor einer Wand mit wechselnden Bildern und bizarren Gestalten (Illustration: Theda Schoppe) und einem transparenten Vorhang mit zeitweiligem Schattenspiel, zieht das Leben eines jungen Menschen vorüber, der hartherzig wurde und sich nach seinem pulsierenden Herzen zurücksehnt.