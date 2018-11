Eindrucksvoll und originell

Island hat nur rund 40 000 Einwohner mehr als Mannheim. Da staunt die Welt, dass sich die Fußballer des Inselstaats zuletzt für zwei große Turniere qualifizierten. Dass Island höchst originelle Musiker hervorbringt, ist dagegen spätestens seit den Sugarcubes und Björk Gewohnheit. Neben der Hauptstadt Reykjavík gilt das 16 000-Einwohnerstädtchen Gardabær als Hort für Talente, denn neben der Erfolgscombo Of Monsters And Men stammen die Brüder Óskar und Ómar Gudjónsson von der Instrumental-Jazzrock-Band ADHD von dort. Letzterer ist als Dauergast der Konzertreihe Das Vereinsheimseit 2014 zum festen Bestandteil der Rockszene der Region geworden und hat mit deren Schlagzeuger Tommy Baldu einen Ableger gegründet: das Duo Roforofo.

Erwartungen noch übertroffen

Dieses hat nun ihr erstes eigenes Konzert in Mannheim gegeben. Und das übertraf in der Alten Feuerwache die kühnsten Erwartungen, die das starke Debütalbum „Roforofo“ Ende 2017 geweckt hatte, noch um Längen. Triband-Drummer Baldu, den man ursprünglich aus sanfteren Kontexten wie Laith Al-Deens Band oder Edo Zankis 4 Your Soul kennt, spielt hier wie das Herzstück einer Power-Bluesrock-Formation à la Cream, also Ginger Baker 2.0 – nur mitunter noch etwas vertrackter. Live-Bassist Gunnar Jonsson begleitet die Weltklasse-Ergebnisse dieser Konstellation manchmal ähnlich staunend wie das leider überschaubare Publikum.

Denn wie der Name Roforofo schon in einem Fela-Kuti-Song signalisiert: Hier kann alles passieren – von relativ eingängigen Rockhymnen wie „Did We Do Enough Today“, Power-Blues, rohem Funk, Tom-Waits-Atmosphäre, Jazz-Akzenten bis zu experimentellen Phasen, wo die Musik erst im konkreten Augenblick zu entstehen scheint. Der Sänger und Gitarrist Gudjónsson ist dabei immer auf der Suche nach unerhörten Klängen, als wäre er ein Hippie-Doppelgänger von Jack White, der John Frusciante bei den Red Hot Chili Peppers ersetzen will. Das steigert sich noch, wenn er die Sounds einer alten Philipps-Heimorgel durch die Effektgeräte jagt – so originell und dabei oft regelrecht tanzbar kann Alternative Rock klingen.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 28.11.2018