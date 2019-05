Eindrucksvolle forsche Lebendigkeit

Mit lebhaft musiziertem Eifer eröffnete das Würzburger Mozartfest im Kaisersaal der Residenz seine Pforten. Das Freiburger Barockorchester spielte unter der Leitung von Lorenza Borrani, der hoch musikantischen Konzertmeisterin an der Geige, ein abwechslungsreiches Programm, das die Vielfalt der klassischen und romantischen Kompositionskunst inspiriert und technisch versiert zur Geltung gebracht hatte.

Fast zu laut wirkte bei derartig temperamentvollem Einsatz die Wiedergabe der raschen Sätze der Sinfonie Nr.25 g-Moll KV 183 von Wolfgang Amadeus Mozart. Die nachfolgenden Sätze vervollständigten sich, verstreut unter die Konzertarien von Mozart und Haydn, zur kompletten Sinfonie. Der ungehemmte Überschwang der sogenannten „Kleinen in g-Moll“ inter-pretiert eine „Sturm und Drang“-Zeit als eindrucksvolles Zeugnis der faszinierenden Pubertät des Knaben Mozart.

Der Tenor Julian Prégardien, in der 98. Mozartfestsaison „Artiste étoile“, betonte das Herzeleid, das aus dem Text der Konzertarie KV 431 von Mozart in „Misero! O sogno - Aura, che intorno spiro“ spricht und auch in der Szene aus Orfeo „Perduto un’altra volta - Mi sento languire“ von Joseph Haydn dramatische Impulse unterstreicht. In hohen Lagen erklang Prégardiens Stimme auffallend forciert, insbesondere in den emotional ausufernden Höhepunkten der Szene. Das vorlaut intonierende Orchester hat den Sänger dazu animiert.

Erst in der Arie des Tamino „Dies Bildnis ist bezaubernd schön“ aus der „Zauberflöte“ Mozarts und in Franz Schuberts Romanze des Palmerin aus „Die Zauberharfe“ geriet der Vortrag des Tenors ins Schwärmen. Prégardiens Stimme ertönte teilweise grobkörnig, nicht besonders elegant, sieht man von den lyrischen Ausdrucksbereichen einmal ab. Die Leidenschaft, die aus dieser Musik tönt, konnte man stark erspüren.

Nicht erst in Etienne-Nicola Méhuls Sinfonie Nr.1 g-Moll bewegte sich das Ensemble auf hohem Niveau, was sich vornehmlich in den leisen und tänzerischen Elementen der Musik ausgedrückt hatte. Mit forscher Lebendigkeit gestaltete dieses sympathische überwiegend mit jungen Kräften besetzte Orchester das Werk zu einem eindrucksvollen Hörerlebnis. In nobler Zurückhaltung gelangen feine tonliche Nuancen, die man in Méhuls Sinfonie entdecken kann.

Sein überwiegend der Klassik zugetane Stil, der übrigens auch den Zeitgenossen Beethoven überzeugte, geizt nicht mit sprödem Reiz, entbehrt auch nicht einer gewissen quirligen Brillanz.

Engagiert führte das Freiburger Barockorchester die Hörer durch die bunten Seiten der Partitur. Es hat sich mit rechtem Nerv dem interessanten Ausdruckspotenzial dieser Musik angenommen. Etienne-Nicola Méhul war als Organist ausgebildet, so dass er den Farbenreichtum seiner Komposition den Registrierungsmöglichkeiten einer Orgel angleichen konnte.

Langweilig war dieser Eröffnungsabend keinen Augenblick, dafür sorgte übrigens die detailgenaue, in ihren Konturen geschärfte spannende Aufführung mit an der Obergrenze angesiedelten Tempi. Langer Beifall. Dr. Klaus Linsenmeyer

