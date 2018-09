Eindrucksvolles Theaterexperiment

Mit einer simultanen Inszenierung in beiden Städten spielen das Schauspiel Dortmund und das Berliner Ensemble mit den Möglichkeiten der Digitalisierung für das Theater. Zum Auftakt der neuen Spielzeit soll das Stück „Parallelwelt“ von Kay Voges, Alexander Kerlin und Eva Verena Müller am Samstag zeitgleich in beiden Städten uraufgeführt werden. Auf den Bühnen spielen je sieben Schauspieler die wichtigen Stationen im Leben eines Menschen nach. Die Geschichte verläuft in beiden Städten in umgekehrte Richtungen: Berlin erzählt von der Geburt bis zum Tod, Dortmund umgekehrt. In der Lebensmitte der Hauptfigur treffen sich die Erzählungen. Mit Hilfe einer eigens für das Stück reservierten Glasfaserleitung können die Zuschauer das Geschehen in der jeweils anderen Stadt auf einer Leinwand verfolgen. dpa

