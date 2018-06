Eine Erfolgsstory: NordArt feiert 20. Jubiläum

Anzeige

Büdelsdorf (dpa) - Der fünf Meter hohe Stinkefinger aus Edelstahl mit dem Titel «Fuck You» ist nur eine der glänzenden Provokationen der 20. NordArt. Geschaffen hat die Skulptur der Tscheche David Černý - sein Land ist bei der Jubiläums-NordArt Länderschwerpunkt mit einer eigenen Ausstellungshalle.

Insgesamt sind rund 1000 Kunstwerke von 200 Künstlern aus 50 Ländern zu sehen. Es gab 3000 Bewerbungen aus über 100 Ländern. Eine Mini-Schau im schleswig-holsteinischen Provinzstädtchen Büdelsdorf hat sich längst zu einer der größten Ausstellungen zeitgenössischer Kunst in Europa gehäutet.

Sie wird nach einem Pre-Opening am Freitag schließlich am Samstag (9. Juni) in der ehemaligen Eisengießerei Carlshütte offiziell eröffnet. Bis 7. Oktober ist sie in dem zu einem Ausstellungsgelände umgebauten Industriedenkmal mit Skulpturenpark und Wagenremise zu sehen. Zum Programm gehören Konzerte des Schleswig-Holstein Musik-Festivals mit Stars wie dem Percussionisten Martin Grubinger, Orgel-Tausendsassa Cameron Carpenter und der Klarinettistin Sabine Meyer sowie Poetry Slams. Seit dem Ausbau einer Industriehalle zum Konzertsaal ist das Festivalorchester hier zu Hause und lädt zu Proben ein.