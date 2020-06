Eine Frage der Identität

Aufregend und wild wie „Nowhere Point“, jene Stelle hoch über dem Meer, die Sarah und John viel bedeutet hatte, ist auch die Geschichte ihrer Liebe. Doch was hat Sarah zum Ausstieg aus ihrer eigenen Biografie bewogen? Man kann nur Mutmaßungen anstellen. Denn im neuen Roman des 1939 geborenen, heute in Bonn lebenden Jan Turovski entziehen sich die Hintergründe, lassen sich schwer ausmachen. Der Satz, „... entdecke ich erschreckt, dass es hinter den Sternen noch viel mehr Land geben muss ...“, den John Haddock, Verkaufsrepräsentant eines Pharmakonzerns, auf der Vorratsschachtel von Sarahs Nachtcreme gefunden und über den er gebrütet hat, erweist sich als wegweisend für sein Schicksal, aber auch für den Leser, der in eine verzweigte Geschichte über falsche Identität, über Liebe und Verlust, Dichtung und Wahrheit eingestiegen ist.

Turovski präsentiert einen versiert geschriebenen Roman, mit nur wenig Personal, aber einer komplexen Handlung: John und Sarah leben nahe Camden, in Maine, dem nördlichsten Bundesstaat der USA, bekannt für seine Küste, „wo es die gewaltigsten Gezeiten gibt, Brandungen, die einfach unbeschreiblich sind“. Sie wohnen in einem lichtdurchfluteten Haus, „angekommen in einer unangreifbaren Welt“ mit ihren Kindern Evelyn und William, fünf und vier Jahre alt. Eines Tages jedoch ist Sarah weg und John schreibt der jungen Ally Fullerton, die Sarah ähnlich sieht, aber durch einen Unfall einen Gedächtnisverlust erlitt, die Identität seiner Frau zu. Weil er die Wirklichkeit nicht wahrhaben will, korrigiert er sie. So wacht Ally eines Morgens in seinem Haus mit anderem Namen und anderer Biografie auf. Sie fühlt sich wohl mit diesem Mann, den sie nicht kennt, und mit zwei Kindern, die nicht ihre sind.

Züge eines Kriminalromans

Zunächst nimmt Sarah-Ally die ihr zugesprochene Identität apathisch, doch immer überzeugter hin. Angesichts seiner amourösen Verstrickungen gerät John in gefährliche Händel, denn sowohl Ann Benning, die Haushälterin, als auch Mercury, die Prostituierte, zogen ihn immer mehr in ihre Biografien hinein.

Aufschlussreich skizziert der Autor die Befindlichkeiten der Figuren, besonders die von John mit all seinen Vorlieben und Zweifeln. Nach einer unerwarteten Wendung holt er zu einem Selbstbefreiungsschlag aus. Die Kreise in diesem rätselhaften Buch, das auch Züge eines Kriminalromans trägt und uns nicht so schnell aus seinen Fängen entlässt, schließen sich immer mehr, bleiben aber am Ende offen.

