Eine französische Komödie

1952 fand die Uraufführung der Komödie „La cuisine des anges“ von Albert Husson, dem damals 39-jährigen Generalsekretär und späteren Co-Direktor des Théâtre des Célestins in Lyon, im Pariser Théâtre du Vieux-Colombier statt.

Drei Jahre später verfilmte Michael Curtiz die Arbeit des französischen Juristen unter dem Titel „We’re no angels“, mit Humphrey Bogart, Peter Ustinov und Aldo Ray in den Hauptrollen. Jetzt fand die deutschsprachige Erstaufführung des von Robert Telfer übersetzten und bearbeiteten Theaterstücks „Wir sind keine Engel“ in der Stuttgarter Komödie im Marquardt statt.

Französisch-Guayana, 1897. Damals gab es auf der dem Gebiet im nordöstlichen Südamerika vorgelagerten Île du Diable noch eine Strafkolonie für verurteilte Schwer- und Berufskriminelle, deren bekanntester Gefangener der von 1895 bis 1899 dort inhaftierte, zu Unrecht verurteilte französische Artillerieoffizier Alfred Dreyfus war. Und drei Strafgefangene, die mit Erfolg einen Ausbruch aus dieser Strafkolonie wagten, stehen nun auch im Mittelpunkt des Theaterstücks. Bei dem handelt es sich allerdings nicht um ein sozialkritisches Bühnenwerk, sondern um eine mit allerlei Unwahrscheinlichkeiten gespickte (Gauner-)Komödie.

Dazu tragen zum einen die drei entflohenen Häftlinge Alfred, Jules und Joseph bei, zum anderen aber die Familie Ducotel, Vater Felix, Mutter Amelie und Töchterchen Isabelle. Die versuchen einen Neuanfang im tropischen Cayenne, nachdem ihr Warenhaus im heimischen Le Havre bankrott gegangen ist. Dazu wartet Isabelle, wie Julia de Weert in Eduard Künnekes Operette „Der Vetter aus Dingsda“ auf ihren Vetter Roderich, der ihr Treue geschworen hatte, auf ihren Paul Cassagnon, der schon einer anderen versprochen ist.

Und auch die Geschäftsbücher von Felix Ducotel sind nicht in Ordnung. Als „rettende Engel“ in dieser Misere erweisen sich die drei aus dem Gefängnis Entflohenen. Wohl hat Alfred gestohlen und seinen alten Onkel ermordet, doch jetzt trägt er die ohnmächtig gewordene Isabelle liebevoll „durch die Gegend“. Jules, der Tresore wie von Geisterhand öffnen kann und einst seine Frau erwürgt hat, erweist sich als findiger Koch, der einen Truthahn zubereitet und so für Weihnachtsstimmung sorgt. Joseph, „der Beethoven der Buchhalter“, ist als Bilanz- und Urkundenfälscher in seinem Element.

Unter der Regie von Robin Telfer verkörpern Jörg Pauly, Andreas Klaue und Matthias Rott komödiantisch und mit zumeist feinem Humor die drei Gauner Alfred, Jules und Joseph, die keine Engel sind, aber in ihrer im wörtlichen Sinn zupackenden Art in makabrer Weise Ordnung schaffen. Klaus Cofalka-Adami ist der nicht gerade erfolgreiche Geschäftsmann Felix Ducotel, dem Katrin Steinke als seine Frau treu zur Seite steht. Eine mädchenhaft vom Liebesglück träumende und für Paul Cassagnon schwärmende Tochter Isabelle spielt Arwen Schünke.

Als dieser Paul und als Leutnant tritt Maximilian Wex in einer Doppelrolle auf. Ebenso Sebastian Kreutz, zum einen als an Charleys Tante erinnernde Madame Parole en travestie, zum anderen als ständig in Hektik verfallender Vetter Juste Trochard. Dieter Schnabel

