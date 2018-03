Eine fürchterliche Einsamkeitserfahrung

Anzeige

Elsners Winterreise wirkte verletzt, verzweifelt, aufbrausend, haltlos emotional, und im Wechsel der Gefühle nicht unbedingt nervös. Er hielt sich trotz aller Verzweiflung noch fest am Boden. Beide Musiker waren sich einer Meinung, ließen sich vom Text leiten, den sie sensibel durchdrungen und verstanden haben, für einen Liedvortrag keine Selbstverständlichkeit.

Richtige Ausdrucksdichte

Elsner setzte seine Tenorstimme effektvoll ein. Nur bei den höheren, laut ausgesungenen Passagen hätte man sich eine weniger metallische Eintönung gewünscht, vielmehr wie im ersten Lied „Gute Nacht“ eine weichere baritonale Einfärbung. Dass sich der Sänger nicht allein dem Schönklang in diesem Zyklus hingegeben hatte, sondern die emotionale Palette dieses seelisch gequälten Wanderers voll zur Geltung brachte, konnte als eine Absage an jene Hörer verstanden werden, die nur nette Melodien hören wollten. Ein so vom Leben gebeutelter, zur völligen Erschöpfung getriebener feinnerviger Mensch erfuhr in dieser Komposition die richtige und wichtige Ausdrucksdichte.

Gerold Huber war dem Sänger ein idealer Partner, gestaltete am Flügel hochsensibel und klanglich differenziert. In den Geistervariationen von Schumann, die in die Liedabschnitte eingestreut waren, erfasste Huber den Schumann-Charakter dieser Stücke einmal so, als hätte Schubert selbst diese kleinen Variationen geschrieben.

Viele Lieder wie der populäre „Lindenbaum“ oder der „Frühlingstraum“ brachten Licht und Sonne in den Ablauf der zumeist finsteren Komposition.

Man erlebte zwei hochwertige Ausführende als bewegende Erzähler einer fürchterlichen Einsamkeitserfahrung. Elsners Erzählkunst beruhte durchweg auf sprachlicher Prägnanz, setzte auf männliche Leidenschaft und auf die Glut der Empfindung.

In solcher Ausführung stellte sich wirklich ein junger Wanderbursche dar, der sich dem Schmerz stellt, statt narzisstisch sentimental in Affekten zu schwelgen.

Langer Applaus.

