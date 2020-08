Eine harmlose Rokoko-Spielerei

An sich war dieses Stück überhaupt nicht vorgesehen. Doch dann lautete das Motto coronabedingt „Alles anders“. Und so kam „Le Jeu de L’amour et du Hasard“ ins Programm – eine harmlose französische Rokoko-Spielerei von Pierre Carlet de Chamblain de Marivaux, die 1730 im Pariser Théâtre-Italien durch die Truppe der Comédiens-Italiens uraufgeführt worden war. Dabei handelt es sich um eine durchsichtige L’art-pour-l’art-Verwechslungskomödie, deren Titel „Das Spiel von Liebe und Zufall“ schon das meiste über den Inhalt sagt.

Was Mozart für die Entwicklungsgeschichte des europäischen Musiktheaters bedeute, war Marivaux für die Entwicklungsgeschichte des französischen Theaters, aber, so hoffte er, auch für die des ganzen europäischen Sprechtheaters. Der das einst verkündete, das war Heinz Kindermann, der bedeutende Wiener Theaterwissenschaftler. Doch wie er im politischen Bereich gravierenden Irrtümern erlag, so irrte er in diesem Fall auch im literarischen. Ist es doch kaum vorstellbar, dass die Bedeutung eines Dramatikers, speziell für die Entwicklungsgeschichte des Theaters, erst über 200 Jahre nach seinem Tod entdeckt wird. Dass der Professor nicht nur in der Theorie, sondern auch in der Praxis irrte, bewiesen jetzt der 35-jährige Regisseur Philipp Moschitz und die Bühnen-und Kostümbildnerin Cornelia Brey mit der von ihnen verantworteten, keinesfalls entwicklungsgeschichtlich bedeutsamen Aufführung in Schwäbisch Hall – was aber mit Coronapandemie-Bedingungen nichts zu tun hatte, die ihnen eher Vorwand waren, mehr aber nicht.

Silvia und Dorante, zwei Kinder aus gutem Haus, sind füreinander bestimmt, ohne dass sie sich kennen. Um einander zu prüfen, tauschen sie ihre Rollen mit denen ihrer Diener. So treten denn die Diener als Herrschaften und diese wiederum als Bedienstete auf.

Liebe stärker als Konventionen

Und es kommt, wie es kommen muss. Beide verlieben sich in den richtigen Partner, wobei Dorante seiner Silvia versichert, er würde sie auch heiraten, wenn sie nur eine Zofe wäre. Damit das Glück vollkommen ist, finden noch Dorantes Diener Harlekin und Silvias Zimmermädchen Lisette aneinander Gefallen, die es sich allerdings von vornherein einfacher machen, ihren Gefühlen freien Lauf zu lassen.

Das ist schon die ganze Geschichte, bei der Silvias Vater Orgon, ein alter Edelmann, und ihr Bruder Mario als Drahtzieher im Hintergrund mitwirken. Geschwätz um Liebe und Tändeleien mit dem Zufall, das ist alles. Dabei soll bewiesen werden, dass die Liebe stärker ist als die Zugehörigkeit zu einem Stand, dass vor der Macht der Gefühle alle Menschen gleich sind.

Sechs gelbe Podeste auf der Treppe vor St. Michael verteilt, war alles hinsichtlich der Bühne. Dort agierten sechs in grellbunte Kostüme gekleidete Darsteller, mit verschiedenfarbigen Perücken. Coronabedingt wurde Abstand gehalten. Das wurde aber nicht nur vorschriftsgemäß getan, sondern immer wieder gesagt.

Der Pantomime kam eine nicht geringe Bedeutung zu, das in der von Philipp Moschitz vorgestellten Art mehr einer späten Commedia dell’arte als einer frühen Charakterkomödie glich. Und weil der Text allein nicht genügte, wobei immer wieder daran erinnert wurde, dass es sich um eine deutschsprachige Aufführung handle, wenn sich einmal ein französisches Wort einschlich, wurde das Ganze noch mit englischsprachigen Songs garniert.

Martina Lechner als Silvia und Patrick Nellessen als Dorante waren ein komödiantisches, wandlungsfähiges Paar. In seiner Rolle als Herr fand sich der Harlekin des Nathanael Lienhard bestens zurecht. Alice Hanimyan als Lisette verliebte sich spontan in ihn. Eher zurückhaltend und als Vater alles verstehend, verkörperte Dirk Weiler den Orgon. Als Mario trug Martin Maecker das Seine zur Frage bei: „Ist es Realität oder Fantasie“. Dieter Schnabel

© Fränkische Nachrichten, Montag, 10.08.2020