Eine herzerfrischende Inszenierung

Elf Jahre nach der letzten Aufführung von Astrid Lindgrens Welterfolg Ronja Räubertochter am Mainfranken Theater, die Boris Wagner mit großer Resonanz kindgerecht inszenierte, war die Zeit reif für eine Neuauflage dieses Erfolgsstücks. Nicht anders wird es mit dem Weihnachtsmärchen in Würzburg sein, wo Catja Baumann die Geschichte der Freundschaft zwischen Ronja und Birk, die zwei verfeindeten Räuberbanden angehören, mitsamt der Mattisburg und den Graugnomen und Wilddruden im verwunschenen Mattiswald einfühlsam mit einer dreiköpfigen Musikband umgesetzt hat. Der von Überfällen lebende Mattis und sein Erzfeind Borka werden zwar als echte Räuber vorgestellt, zeigen aber statt Brutalität viel Familiensinn und Empathie für ihre Kinder, deren Freundschaft sie nach anfänglich heftiger Ablehnung dazu bringt, sich zu versöhnen.

Den Vogel schießen kreischend über die Mattisburg fliegende Wilddruden und mehrköpfige Graugnome ab, wenn sie perfekt ausgeleuchtet mit leuchtend-gelben Augen die jüngeren Kinder auf und vor der Bühne gruseln lassen. Ein wenig in Angst versetzt werden bei der ausverkauften Premiere Drei- und Vierjährige beim donnernden Auftakt und später beim Zweikampf von Mattis und Borka. Da klettert der eine oder andere junge Zuschauer mitfiebernd auf den Klappsitz oder gleich auf den elterlichen Schoß. Hier macht die Theaterempfehlung – ab fünf Jahren – Sinn, damit nicht die eine oder andere Mama mit dem Kleinen an der Hand aus dem Saal flüchten muss. Wie beim nur langsam abziehenden Nebel zum Auftakt der Geburtstagsfeier von Ronja, die elf Jahre alt wird, und ebenso bei der musikalischen Untermalung des Zweikampfes wäre vor allem für die Zuschauer in den vorderen Sitzreihen weniger mehr gewesen.

Insgesamt ist die Inszenierung eine rundum begeisternde Aufführung und entfaltet eine nachhaltigere Wirkung als jedes Computerspiel. Dazu tragen die imposante, in der ersten Szene vom Blitz gespaltene Mattisburg mit dem Höllenschlund, der umgebende Wald mit seinen versteckten Höhlen und den blühenden Büschen wesentlich bei. Gwendolyn Bahr zeichnet für die fantastische Ausstattung verantwortlich. Für viele Lacher und eine märchenhafte Stimmung sorgen die Rumpelwichte in ihrer schneebedeckten Höhle; wie unförmige weiße Tannenbäume watscheln sie schnatternd über die Bühne.

Nicht nur in die Herzen des jungen Publikums spielen sich Johanna Meinhard als lebensfrohe und keck den Wald durchstreifende Ronja und Martin Liema als mutiger, jungenhaft-selbstbewusster Birk, der unbeirrt vom Zwist der Räuberbanden an der zwischen beiden entstehenden Freundschaft festhält. Astrid Lindgren hätte sich sehr angetan von dieser Inszenierung gezeigt, so herzerfrischend zeigt das Duo, wie man gerecht, respektvoll und freundschaftlich miteinander umgehen kann. So hebt sich die Aufführung deutlich von einer simplen Räubergeschichte ab. Überraschend wohlklingend sind auch die Stimmen der Darsteller mit dem schwungvollen Schlaflied mit Wolfsgeheul als Höhepunkt. Ein Verdienst von Adrian Sieber und seinen Liedern, der prächtig kostümiert Gitarre spielt, begleitet von Lutz Koppetsch am Saxophon und Tobias Schrimer am Schlagzeug nebst Vibraphon. Polternd-kraftvoll und autoritär gibt Toomas Täht den Räuberhauptmann Mattis, um dann doch dank der Freundschaft der Kinder versöhnliche Töne anzuschlagen. Christina Theresa Motsch verkörpert seine lebenstüchtige Frau Lovis. Alexander Darkow gibt den Kraftmeier, der zwar sagt, wo es lang geht, aber bei seinem holden Weib Undis, resolut gespielt von Maria Brendel, wenig zu melden hat. Großväterliche Ratschläge bekommt Ronja vom alten Räuber Glatzenper, den Hannes Berg altersgerecht mit Krückstock und gebrechlichem Gang auf die Bühne bringt. In weiteren Rollen als Borkaräuber und Wilddruden sind Sophia Hung, Julian Sturz, Reinhold Stauder, Cem Kartal, Katherina Ho, Lothar Wolz und Ole Bechheim zu sehen.

„Ronja Räubertochter“ steht noch bis 6. Januar auf dem Spielplan. ferö

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 29.11.2018