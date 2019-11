Eine Hoffnung bleibt trotz allem

Sein Tod am 7. November 2016 kam wenig überraschend: Wenige Wochen zuvor hatte sich Leonard Cohen auf einer Pressekonferenz aus Anlass seines Albums „You Want It Darker“ als alter, klappriger Mann präsentiert, der nicht mehr alleine gehen konnte. Er starb 82-jährig an den Folgen eines Treppensturzes in seinem Haus in Los Angeles – was weltweite Anteilnahme auslöste: Cohen, einem Großen der Popkultur, wurden Briefmarken, Statuen, Wandgemälde, Tribut-Konzerte und eine Wanderausstellung zuteil, die derzeit in Kopenhagen zu bewundern ist.

Jetzt, drei Jahre nach seinem Tod und der Erkenntnis, dass es keinen gibt, der seinen Fußstapfen folgt, erscheint das erste posthume Cohen-Album: „Thanks For The Dance“ (Columbia/Sony Music) mit neun Aufnahmen, die unmittelbar vor seinem Tod entstanden sind und die sein Sohn Adam Cohen nicht nur produziert, sondern auch komplettiert hat. „Es waren größtenteils Songskizzen“, so der 47-Jährige beim Interview in Berlin. „Bei einigen handelte es sich um reine Gedichte, bei anderen um Gesang mit spartanischer Klavierbegleitung oder einem Rhythmus – einfach nur, um eine Idee davon zu vermitteln, wie er sich die Stücke vorstellte. Er hat bis zum letzten Tag gearbeitet, weil er die Zeit, die ihm blieb, so intensiv nutzen wollte wie möglich. Und er hat mich gebeten, das Ganze notfalls ohne ihn fertigzustellen.“ Er sei dabei mehrfach an seine Grenzen gestoßen, sagt der Sohn.

Weshalb sich Cohen Junior, selbst Musiker mit Veröffentlichungen, illustre Hilfe holte – von Starproduzenten wie Rick Rubin, die ihm mit Rat und Tat zur Seite standen, sowie von zahlreichen Gastmusikern. Darunter der spanische Lautenspieler Javier Mas, der Cohen auf seinen letzten Tourneen begleitete, aber auch die Creme der alternativen Rockmusik wie Beck, Leslie Feist, Damien Rice oder Mitglieder von Arcade Fire oder The National.

„Das ändert aber nichts daran, dass es sich hier um ein Leonard-Cohen-Album handelt“, sagt Adam Cohen; die unterschiedlichen Musiker hätten lediglich „Wege gezeigt, es auf interessante Weise zu vollenden“. Das Ergebnis des kollektiven Inputs ist ein Spätwerk, das sich stilistisch am Sound der letzten drei Studio-Alben des Meisters orientiert: An der Trilogie aus „Old Ideas“ (2012), „Popular Problems“ (2014) und „You Want It Darker“ (2016), die Cohen in bestechender Form zeigten.

Unnachahmliche Kombination

„Thanks For The Dance“ – nach einem gleichnamigen Song – setzt auf dieselben Klangfarben: ein Hybrid aus Folk, sphärisch vertontem Spoken Word und opulentem Orchester-Pop, inszeniert mit Klavier, Streichern, Chor, Laute und mehrstimmigen Backingvocals. Ein stimmungsvoller, sphärischer, düsterer Songparcours, der mit knapp 30 Minuten zwar extrem kurz ausfällt, dafür aber unglaublich intensiv anmutet und den Hörer vom ersten bis zum letzten Ton fesselt. Das gilt auch für die Texte, die Cohen mit einer unnachahmlichen Kombination aus feingeistigem Humor, bissigem Zynismus und grüblerischer Tiefe zeigen. Das beginnt mit dem Opener „Happens To The Heart“, der sich – so Cohen Jr. – als ein spätes, zweites „Hallelujah“ erweist. „Dieser Song war meinem Vater extrem wichtig. Er ist zu einer Obsession geworden wie ,Hallelujah’ – ein Stück, an dem er jahrelang gefeilt hat. Es hat etwas von einem Rückblick auf sein Leben – und er analysiert darin das Zerbrochene, wodurch auch immer Licht und Hoffnung eindringen.“

Ein richtungsweisendes Stück – gerade in Bezug auf die inhaltliche Qualität des Albums. Da zieht Cohen alle Register: In „Moving On“ rechnet er bissig mit einer gescheiterten Beziehung ab. In „The Night Of Santiago“ (eine Adaption von Federico Garcia Lorca) schlüpft er in seine Paraderolle des Womanizers, in „Thanks For The Dance“ bedankt er sich für ein langes, erfülltes Leben, und in „The Hills“ sinniert er über die eigene Sterblichkeit. „Puppets“, ist eine Abrechnung mit dem Zeitgeist, während das vertonte Gedicht „Listen To The Hummingbird“ einen geradezu monumentalen Schlusspunkt setzt. Da säuselt Cohen mit unvergleichlicher Baritonstimme: „Hört lieber dem Kolibri zu – aber nicht mir.“ Mit „Thanks For The Dance“ wird einem imposanten Lebenswerk ein beeindruckendes, finales Kapitel hinzugefügt.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 21.11.2019