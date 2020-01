Eine Inszenierung wie „Pulp Fiction“

„Wir sind das Volk“, könnten sie auch singen, dort oben auf der Bühne der Stuttgarter Staatsoper. Denn im Mittelpunkt der Inszenierung „Boris“, die am Sonntag Premiere feiert, steht nicht unbedingt der Titelheld des russischen Dramas von Alexander Puschkins (1799 –1837), Boris Godunow.

Zur Musik von Modest Mussorgsky – in der Urfassung von 1869 – und Sergej Newski dreht sich vielmehr alles um die manipulierbare und unterdrückte Gesellschaft, um das Schicksal des Einzelnen. Und nicht nur um Intrigen zu jener Zeit der Zaren, sondern auch um Geschicke aus der post-sowjetischen Periode.

Stellvertretend für viele Herrscher

Mussorgsky und Newski, eine Premiere als Doppelpack. Die eine Geschichte: Ende des 16. Jahrhunderts gekrönt, ist Zar Boris glücklos. Er kann sich nicht vom Verdacht befreien, er habe Thronfolger Dimitri ermorden lassen. Dessen Doppelgänger versucht, die Macht des Gewaltherrschers zu untergraben. Das Volk glaubt ihm. Der falsche Dimitri wird zum Zaren gekrönt; Boris stirbt. Aber Regisseur Paul-Georg Dittrich bringt mehr auf die Bühne: Er verwebt das Drama mit der Uraufführung von Newskis „Secondhand-Zeit“ nach Nobelpreisträgerin Swetlana Alexijewitsch.

Die Weißrussin lässt Menschen aus dem post-sowjetischen Russland erzählen, in Zeiten radikaler gesellschaftlicher Umwälzung. Für die Autorin leben Menschen dort in einer Zeit des „secondhand“, der gebrauchten Ideen und Worte. Sie erzählen einst tabuisierte Erinnerungen aus zurückliegenden Jahren.

Diese Schicksale stellt Dittrich heraus. „Sie kristallisieren sich aus der großen Masse des Volkes“, sagt der Regisseur, der auch an der Deutschen Oper Berlin, am Theater Bremen und am Staatstheater Darmstadt engagiert ist. „Wir setzen ein Mikroskop auf das Volk und vergrößern die kleinen Helden des Alltags.“ Eine Aktivistin kommt zu Wort, ein Partisan, eine trauernde Mutter und die Frau eines Kollaborateurs.

Boris ist nicht länger eine historische Figur. Er steht für viele Herrscher, die mit vermeintlich guten Absichten Gewalt nicht gescheut haben. Zugleich zeigt Dittrich auch einen selbstkritischen Vater, der an der Schwere seiner Verantwortung zugrunde geht. Das sei kein Phänomen vergangener Zeiten, sagt er, und verlegt den Stoff in die Zukunft. So entstehen zwei Musik- und Zeitebenen. „Man muss sich das vorstellen wie in einem Filmschnitt“, sagt Dirigent Titus Engel. „Wie in ’Pulp Fiction’, in dem mehrere Geschichten gleichzeitig erzählt werden.“ dpa

