Eine Kurznachricht und ihre Folgen

Sie sind das produktivste und meistgespielte deutschsprachige Dramatiker-Ehepaar: Der 56-jährige, in Heilbronn geborene, in Weinsberg aufgewachsene Lutz Hübner und die 55-jährige, in Düsseldorf geborene, in Köln aufgewachsene Sarah Nemitz, die seit 1994 verheiratet sind und in Berlin leben. Im Kammertheater der Staatstheater Stuttgart wurde jetzt ihr jüngstes, gemeinsames Werk uraufgeführt: „Die Wahrheiten“.

Eine Kurznachricht: „Hallo Sonja und Bruno, wir haben beschlossen, den Kontakt zu Euch abzubrechen. Wir wollen das nicht mit Euch diskutieren, Jana und Erik“ steht am Anfang des rund eindreiviertelstündigen, pausenlosen Geschehens. Sonja und Bruno, ein Ehepaar mittleren Alters, sind zunächst konsterniert. Soll das das Ende einer 17-jährigen Freundschaft sein? „Die schießen uns ohne Vorwarnung ab“, meint Bruno, der dann wütend wird, während Sonja verletzt ist. Sie bilanzieren und stellen fest, was sie alles für das jüngere Ehepaar getan haben. Dabei lobt Bruno noch Erik und schiebt Jana die Schuld an dem Debakel zu. Im Lauf der Streiterei erfährt man, dass Bruno, Leiter einer Finanzagentur, vor vier Jahren einmal der am Anfang ihres Berufslebens stehenden Therapeutin Jana eine Chance gegeben und ihr zu einem Coaching bei einem Führungskräfte-Seminar verholfen hat, die sie nicht wahrnehmen konnte, weil sie versagte. Aber auch in der Beziehung zwischen Bruno und Sonja stimmt nicht alles. So hat sie persönliche Gefühle für ihn, die sie aber nicht mit ihm teilen will.

Rund dreiviertel Stunden dauert der Dialog zwischen Sonja und Bruno. Dann sind Jana und Erik an der Reihe. Und da erfährt man, dass Jana es ist, die Bruno nicht mehr treffen will. Denn sie glaubt, Bruno sei an ihrer Depression schuld. Man erinnert sich an ihr Versagen beim Coaching, wo er ihr angeblich nicht zur Seite gestanden sei. Ist diese Depression der Grund, weshalb die Therapeutin jetzt von ihrer befreundeten Kollegin Ulla therapiert wird? Diese Ulla kommt wohl ins Gespräch, tritt aber nie in Erscheinung und doch ist sie der Schlüssel zum Verständnis des Ganzen. In der letzten Viertelstunde der Aufführung treffen dann die zwei Ehepaare noch einmal zusammen und ziehen Bilanz. Die verschiedenen „Wahrheiten“ und dazu die Enthüllungen von bisher Verschwiegenem, Unterdrücktem oder Verdrängtem bringen Lutz Hübner und Sarah Nemitz nicht nur dramaturgisch geschickt ans Licht, sie nähern sich ihnen auch mit psychologischem Gespür. Verschiebbare Wände genügen der Ausstatterin Prisca Baumann, um den Rahmen für das in erster Linie auf das Wort abgestellte und ihm in Dialogen vertrauende Drama zu schaffen. Dazu kommt Alltagskleidung, die die handelnden Personen in der Gegenwart verorten. Ohne Firlefanz setzt Sophie Bodamer die sehens- und hörenswerte Uraufführung der „Wahrheiten“ in Szene. Marietta Meguid ist die einerseits selbstbewusste, andererseits sensible, verletzbare, aber auch nicht immer mit der Wahrheit herausrückende Sonja. Michael Stiller gibt den im Beruf erfolgreichen, im Privatleben nicht immer auf der Sonnenseite stehenden Bruno. Als unsichere, den Anforderungen des Alltags nicht immer gewachsene Jana, der man ihre Depression ebenso wie ihren Versuch, durch Therapie Hilfe zu bekommen, abnimmt, charakterisiert Katharina Hauter die Jana durchaus treffend. Marco Massafra ist nicht nur äußerlich der Frauenheld, ihm glaubt man auch den Erfolg beim anderen Geschlecht, was Jana vielleicht auch Sorge bereitet?

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 01.02.2020