Eine Legende demontiert sich

Nicht ohne meinen Computer: Herbie Hancock bei seinem Enjoy-Jazz-Auftritt in Ludwigshafen. © Rinderspacher

Man war gewarnt. Vor dem Enjoy-Jazz-Konzert von Herbie Hancock kursierten im Internet schlimme Nachrichten über seine vorherigen Auftritte in Düsseldorf und Hamburg. Gleichwohl begann die Darbietung der Jazz-Ikone im ausverkauften BASF-Feierabendhaus in Ludwigshafen vielversprechend. In Anwesenheit des vom Publikum mit viel Beifall begrüßten 92-jährigen Altmeisters Yusef Lateef verblüffte

...

Sie sehen 10% der insgesamt 4037 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Mannheimer Morgen, Freitag, 09.11.2012