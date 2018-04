Eine Legende, die keinen Stillstand kennt

Anzeige

Dabei hämmert der Literaturnobelpreisträger so kristallin hart und dissonant auf die Tasten seines Flügels, dass kurz Angst aufkommt, es stünde ein Rückfall in die erratische Konzertphase bis Anfang der 90er Jahre an. Aber getragen vom federleichten Rhythmus, den Bassist Tony Garner und Schlagzeuger George Recile ab „Duquesne Whistle“ immer wieder hervorzaubern,

Dazu mag die gute Akustik im Festspielhaus beitragen. Denn selbst wenn das eingespielte Sextett Breitwandrock zelebriert oder Fusion-artige Ausflüge macht, ist jedes Detail zu hören. Sogar der großartige Solist Charlie Sexton stellt die Lead-Gitarre oft so minimalistisch in das Gesamtklangkunstwerk ein, dass es fast an Selbstverleugnung grenzt. Dylan selbst produziert nach der üblichen Anlaufzeit das wohl mildeste Krächzen der Rockgeschichte. Und steigert sich bei Yves Montands „Autumn Leaves“ zu einer Galaform, als wäre seoin nächstes Karriereziel die Rolle Frank Sinatras in einem „Rat Pack“-Musical am Broadway. Von den Coverversionen solcher Standards, die seine jüngsten drei Platten füllen und ihn auch live zu einer sehr eigenen Variante von zeitlosem Western Swing inspirierten, interpretiert er nur noch drei. Die singt er im Stehen, so dass sie auch optisch hervorstechen. Denn der Rest der Show gerät rockiger als zuletzt. Es wirkt, als ob Dylan sich nun für die Entwicklung einer eigenen, recht opulenten Version des Real Folk Blues interessiert. Das zum x-ten Mal völlig neu erfundene „Tangled Up In Blue“ oder das grandios reduzierte „Desolation Row“ deuten in diese Richtung. Mit großem Juchzen werden aber auch junge Klassiker wie „Pay In Blood“, das wieder in Muddy-Waters-Manier gerockte „Early Roman Kings“ oder „Thunder On The Mountain“ gefeiert. Das nicht so oft gehörte „Honest With Me“ beeindruckt durch geschlossene Rock-Wucht. Allein die Band hätte es verdient, fast 30 Jahre nach „Dylan & The Dead“ auf einer regulären Live-Platte verewigt zu werden – und ein Dylan in dieser Form selbstverständlich auch. Aber der ist dafür vermutlich zu besessen, im Studio die frühe US-Popgeschichte durchzuarbeiten oder im Rahmen der Bootleg-Serie missverstandene alte Alben noch mal ins rechte Licht zu rücken.