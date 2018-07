Eine Lichtgestalt der Hippie-Musik

Anzeige

Cat Stevens ist zurück. Mit seinem letzten Album „The Laughing Apple“ (2017) knüpfte er wieder an sein früheres Werk an, wenn auch unschuldiger, mit dicken Pinselstrichen und Primärfarben, wie er es in einer „TED Conversation“ beschrieb: „Sei präsent in der Welt, lächle, mach dir keine Sorgen!“ Morgen feiert der ewig Suchende seinen 70. Geburtstag. Er wuchs als Steven Georgiou über dem Restaurant seiner Eltern im Londoner West End auf, mit einem griechisch-zypriotischen Vater und einer schwedischen Mutter.

Die Beatles inspirierten den Teenager, Gitarre zu lernen und seinen ersten Song zu schreiben: „Mighty Peace“. Dem „Telegraph“ sagte er später: „Meine Ziele im Leben sind alle da. Und deine Ziele ändern sich nicht wirklich. Genau wie deine Seele.“

Der Song „Matthew and Son“ seines gleichnamigen Debütalbums machte ihn 1967 als „Cat Stevens“ zum Popidol der Teenager. Der Song „The First Cut Is The Deepest“ wurde später als Cover-Version zum weltweiten Hit. Früh ausgebrannt, erkrankte er so schwer an Tuberkulose, dass er ein Jahr aussetzen musste und seine spirituelle Ader entdeckte.