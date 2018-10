Eine lyrische Reise durch die Geschichte

Es ist ein markanter Titel: „Falsches Rot“ hat Dieter M. Gräf sein neues, aus Gedichten und eigenen Fotografien bestehendes Buch genannt, das sich mit Ideologien, Utopien und der deutschen Geschichte befasst. Gleichzeitig merkt Gräf bei seiner Lesung in der Galerie Zephyr der Mannheimer Reiss-Engelhorn-Museen an, dass dieser Titel „vielleicht nicht zu sehr den Zugang zu dem Buch prägen“ sollte: „Das ist alles, finde ich, deutlich ambivalenter“, meint der Lyriker, der sein neues Werk im Begleitprogramm der Ausstellung „Red Utopia“ vorstellt – der Schau, in welcher der niederländische Fotograf Jan Banning die Welt der kommunistischen Parteien 100 Jahre nach der Oktoberrevolution anhand ihrer Büros in verschiedenen Ländern zeigt.

Das Buch selbst sei „im Grunde aufgebaut wie eine Ausstellung“, sagt der 1960 in Ludwigshafen geborene, in Berlin lebende Gräf. „Es wird behauptet, dass es hier drei Räume gibt“, in welchen Bilder in verschiedenen Themenkreisen angeordnet seien. Der erste beschäftigt sich mit Osteuropa, („Es sind vorwiegend Reisegedichte“), der zweite Teil „sehr, sehr ausführlich mit der DDR“; und im dritten gehe es um die Bundesrepublik, fokussiert insbesondere auf die RAF-Jahre.

Raffinesse und Kraft

Nach zwei Stücken, die sich auf Männer beziehen, die sich als Kommunisten verstanden (Pier Paolo Pasolini und Giangiacomo Feltrinelli), trägt Gräf etwa ein langes Gedicht über das Leben der Dichters und DDR-Kultusministers Johannes R. Becher vor. Dann Texte über den Verleger und Dramaturgen Walter Janka, zur Entführung von Hanns Martin Schleyer durch die RAF und über den Terroristen Andreas Baader. Mal im erzählerischen Duktus, mal die Wörter nuancierter akzentuierend, aber immer mit Raffinesse und Kraft zeichnet Gräf in dieser Auswahl ein differenziertes Bild von real scheiternden Utopien und trügerischen Ideologien.

