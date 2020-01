Eine märchenhafte Inszenierung

Vor fast 33 Jahren kreierte Marcia Haydée als überhaupt erste Choreografie ihre „Dornröschen“-Version. Jetzt ist dieses wohl bedeutendste, aber auch anspruchvollste Werk im Opernhaus Stuttgart, dem Ort der Uraufführung, einstudiert von der 82-jährigen Marcia Haydée, wieder zu sehen.

Von Jürgen Rose, dem Bühnen- und Kostümbildner, stammt die Ausstattung. Nach der Erlösung der Prinzessin Aurora und deren Hochzeit mit Prinz Desiré ist ein Königsthron mit Baldachin das beherrschende Element im dritten Akt, in dem Märchengestalten als Festgäste kommen und in dessen Mittelpunkt ein Divertissement steht. Besonders hervorzuheben sind die glanzvollen, farbenprächtigen Kostüme der Mitwirkenden.

Das alles zusammen ergibt eine Märchenwelt aus vergangenen Zeiten, die aber auch die Zuschauer noch immer fasziniert. Das Besondere an Marcia Haydées „Dornröschen“ ist die Deutung und die Besetzung der Carabosse, die bei ihr als böse Fee kein abstoßendes Wesen, keine Hexe und auch nicht als Hutzelweibchen verkleidet ist, sondern die Inkarnation des noch immer Schönen, aber Bösen. Für Richard Cragun geschaffen, wird diese Rolle en travestie getanzt, allerdings in einer Art, dass man zu keinem Zeitpunkt an Travestie-Kunst denkt. Denn diese Carabosse ist weder Mann noch Frau, aber auch kein Neutrum, sondern das personifizierte Dunkel, das Böse in Menschengestalt. Die Gegenspielerin ist die Fliederfee, eine lichte Märchengestalt, die für die personifizierte Weisheit steht. Ihr makelloses tänzerisches Können macht Miriam Kacerova als Fliederfee, die das Dunkel vertreibt und an seine Stelle das Licht und die Wahrheit setzt, zur Idealbesetzung dieser Rolle. Friedemann Vogel überzeugt mit jugendlichem Charme, tänzerischer Meisterschaft auf höchstem Niveau.

Technisch perfekt tanzt Hyo-Jung Kang die Titelrolle. Kompetente adäquate Begleiter des Geschehens auf der Bühne sind Dirigent Wolfgang Heinz und das Staatsorchester Stuttgart. Dieter Schnabel

