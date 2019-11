Eine mitreißende Inszenierung

Von Mathias Christian Kosel, gebürtiger Hamburger, Autor, Komponist, Dirigent, Pianist, Steinway Artist, einst Musikalischer Leiter des Hamburger Operettenhauses, des E.T.A. Hoffmann-Theaters Bamberg und der Komödie im Bayerischen Hof München sowie Oberspielleiter der Hamburger Kammerspiele, stammt das in der Stuttgarter Komödie im Marquardt, in einer eigenen Fassung, erstaufgeführte Stück mit dem Titel „Sister Soul und ihre Schwestern“.

Wie schon der Titel ahnen lässt, handelt es sich um ein sogenanntes „Gospel- und Soul-Musical“. Die Geschichte ist schnell erzählt. Josephine Becker, ein Showgirl aus dem Stuttgarter Leonhardsviertel, wird in einer Bar Zeuge eines Mordes, flieht in ein Krankenhaus, dessen Schwestern Nonnen sind, wird Leiterin des Schwesternchors, den sie auf Vordermann bringt und rettet mit einem erfolgreichen, von ihr und ihren „Mitschwestern“ gestalteten Konzert die Existenz des von der Schließung bedrohten Hauses. Das Ganze ist im Kern eine mit Gospels, Spirituals und Popsongs bestrittene Show, in der gesungen, gesprochen und getanzt wird.

Im Mittelpunkt steht selbstverständlich die zur Schwester Cäcilia mutierte Josephine Becker. Doch auch deren acht „Mitschwestern“ machen im Lauf des Geschehens eine erstaunliche Wandlung durch. Aus den im Grunde und von Haus aus braven Nonnen werden begeisterte und begeisternde Sängerinnen einer ungewöhnlichen Show.

Damit das Ganze kein reines Frauenstück ist, gibt es da noch den korrupten Polizisten Staller, der in der Altstadt-Bar ein Verbrechen begeht, einen Alt-Rocker, der in dem Milieu herumhängt, und den Gemeindepfarrer Benedikt Bruhns, der sich von Sister Soul und ihren Schwestern anstecken lässt und mit ihnen gemeinsame Sache zur Rettung des Krankenhauses macht.

Da hört man denn die Ballade „Motherless child“, die Josephine Becker in ihrer ersten Nacht als Schwester Cäcilia, allein auf dem Bett sitzend in ihrer Zelle singt, aber auch Bekanntes, das alle miteinander zum Besten geben, wie etwa „When the Saints go marchin’ in“, „Son of a preacher man“, „Hail holy queen“, „I will follow“ him“, „Bridge over troubled water“, „Amazing grace“, „God bless the child“, „We are family“, „Oh happy day“ und noch vieles mehr.

Im Mittelpunkt steht Tamara Wörner als Josephine Becker/Schwester Cäcilia, die ihre Aufgabe sowohl stimmlich als auch tänzerisch gekonnt und überzeugend bewältigt. Ihre eher schüchterne, dann aber in der schwarzen Nonnentracht aufblühende Freundin Franziska spielt die wandlungsfähige Dorothée Kahler.

Schwäbisches steuert Amelie Sturm als die temperamentvolle Walburga bei. Eine gestrenge, sich zum Schluss aber auch vom Strom des Geschehens mitreißen lassende Oberschwester Ursula ist Maja Müller. Als versierte Klavierspielerin profiliert sich Josephine Tancke als ansonsten stumme Felicitas.

Auch die anderen Schwestern tragen zum Publikumserfolg der Aufführung bei: Maryanne Kelly (Eugenia), Melanie Ortner-Stassen (Maragaretha), Bianca Spiegel (Laurentia) und Sorina Kiefer (Ignatia). Reinhold Weiser ist der aufgeschlossene, im Dienst der Sache schon einmal zur Djumba greifende und dafür auf ihr trommelnde Pfarrer Benedikt Bruhns.

Als zwielichtiger Polizist mit Sonnenbrille geistert Martin König auf der Bühne und im Zuschauerraum herum.

Regie führt der auf gute Unterhaltung bedachte Udo Stürmer, den der

Choreograf Markus Buehlmann trefflich unterstützt. Für die Bühne und vor allem für die passende Kostümierung der Nonnen und der anderen Mitwirkenden zeichnet Steven Koop verantwortlich. Die musikalische Leitung hat Stefan Rauschelbach. Dieter Schnabel

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 02.11.2019