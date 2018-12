Eine Mutter stirbt

Der Titel sagt alles. „In extremis“ bedeutet übersetzt: „Im Sterben liegen“. Im neuen Roman des in Italien lebenden britischen Autors Tim Parks ist es die Mutter der Hauptperson Thomas, deren qualvolles Erlöschen in ihm eine Lawine an Gedanken und Empfindungen auslöst – über das Leben und das Menschsein unter den Bedingungen der familiären Herkunft. Der Autor erspart seinen Lesern dabei weder körperliche Details, die der Mensch im Angesicht des Todes erleidet, noch die zumindest indiskret wirkende Schilderung urologischer Beschwerden, mit denen sich sein Hauptprotagonist herumplagt. Verglichen mit „Der Fremde“, in dem Albert Camus den Sohn einer soeben verstorbenen Mutter als emotional unbeteiligt charakterisiert, ist das „In extremis“-Erleben bei Tim Parks geradezu ins Exzessive gesteigert. Sein „Held“ wird nicht, wie bei Camus, zum Mörder, sondern findet über die reflexive Selbstvergewisserung, die ihm die endgültige Loslösung von der sterbenden Mutter ermöglicht, seinen Platz im Leben. urs

„In Extremis“

(Kunstmann Verlag, 432 Seiten, 24 Euro)

Mittwoch, 12.12.2018