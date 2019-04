Eine nicht fatale Frau

Alexandra Chloe Samion. © Michel

Carmen wird ein Kind zur Welt bringen. Natürlich nicht die Carmen auf der Nationaltheater-Bühne – die stirbt auch in dieser Inszenierung mit gewohnter Unausweichlichkeit. Schwanger ist vielmehr Julia Headley, ihre Tanzdarstellerin in Mannheim, bei der Wiederaufnahme im Opernhaus steht also eine Umbesetzung an. Die neue Carmen Alexandra Chloe Samion unterstreicht dabei noch stärker, was die Umsetzung des Stoffs durch den Japaner Yuki Mori ohnehin zu intendieren scheint: der Hauptfigur das Femme-fatale-hafte zu nehmen. Die Kanadierin ist eher nicht der Typus Ballerina aus dem Staatstheater, sie ist kein fragiles, wie aus extradünnem Porzellan geformtes Bühnenwesen. Sondern eher eine attraktive Frau von nebenan. Mit „echter“ Physis, Fleisch und Blut. Und runden, gleitenden Bewegungen, die nur kurz vor dem Bühnentod eine zur Freiheit drängende Ekstase andeuten.

Bei Mori hat man damit aber streng genommen bloß die beste Nebenrolle: Die Geschichte ist um Don José herum gebaut. Schon der abstrakte, theoretisierende Prolog, der anfangs ohne übertrieben enge Nähe zur Geschichte abläuft, sondert ihn am Ende aus. Er ist der Mann, der nirgends hingehört, zu mörderischer Einsamkeit verdammt scheint. David Lukas Hemm zeigt das erneut famos, es ist ein endlos virtuoser Tanz ins Leere. Wie dagegen Sieger aussehen, wird durch die pantherartige Geschmeidigkeit von „Picador“ Jamal Callender klar, der jeden Stier (und jede Frau) gelassen ausguckt. Und seiner Trophäensammlung einverleibt.

Dass dieser Abend ziemlich ungeteilten Beifall findet, liegt aber auch an den Musikern im Graben. Wolfgang Wengenroth ist dabei eher Actionregisseur als Dirigent, nicht nur in Rodion Shchedrins „Carmen-Suite“, sondern auch im Schlagzeugkonzert von Joseph Schwantner, das das Beste aus Amerika zusammenklaubt: von Aaron Copland über Bernard Herrmann bis Steve Reich. Die Nationaltheater-Drummer bringen eine manchmal fast brutale Körperhaftigkeit hinein.

