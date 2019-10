Eine nur allzu wahre, finstere Tragödie

Mit seinen Operninszenierungen erregte Calixto Bieto, seit 2007 Direktor

des Teatro Arriaga in Bilbao, nicht nur einmal Aufsehen, indem er provozierte und sich den Ruf eines „Skandalregisseurs“ erwarb.

Dass der 55-jährige Katalane aber auch ganz anders kann, das zeigt er nun zum zweiten Mal im Stuttgarter Staatsschauspiel.

Nach „Bernarda Albas Haus“, der von ihm stimmend in Szene gesetzten „Frauentragödie in spanischen Dörfern“ von Federico Garcia Lorca, überzeugt jetzt seine Inszenierung des Volksstücks „Italienische Nacht“ von Ödön von Horváth.

Während sich die führenden Köpfe der Republikaner die Zeit mit Tarockspielen und der Vorbereitung und dem Genießen einer „Italienischen Nacht“ vertreiben, stehen die Nazis vor der Tür und werden sich gewiss bald nicht mehr mit dem Androhen von Prügeln und dem Beschimpfen des Herrn Stadtrats begnügen, der diesmal zum Schluss noch einmal sein Vogel-Strauß-Resümee geben darf: „So lange es einen republikanischen Schutzverband gibt – so lange ich hier die Ehre habe, Vorsitzender der hiesigen Ortsgruppe zu sein, so lange kann die Republik ruhig schlafen!“.

Der sarkastische Wunsch „Gute Nacht!“ des Arbeiters Martin, mit dem das 1931 im Berliner Theater am Schiffbauerdamm uraufgeführte Stücks endet, ist da nicht nur die treffende Antwort, er war leider auch die prophetische Wahrheit.

Zeichen der Zeit nicht erkannt

Wie man damals im politischen Bereich die Zeichen der Zeit nicht erkannte – bei den Septemberwahlen 1930 wurden die Nationalsozialisten

mit 107 Mandaten die zweitstärkste Fraktion im Deutschen Reichstag –, so wurde im literarischen diese treffende politische Satire als Ulk verkannt und nicht ernst genommen.

Dabei handelt es sich bei diesem in einer süddeutschen Kleinstadt 1930 spielenden Volksstück gewiss um keine scherzhafte Komödie, sondern um eine nur allzu wahre Tragödie, um ein Zeitstück, das dennoch zeitlos ist und das wie alle „Tragödien“ Horváths „nur komisch wird, weil es unheimlich ist“.

In Bilderbogenmanier zeigt Ödön von Horváth in seiner „Italienischen

Nacht“ das Leben und Treiben der alten und neuen politischen Kräfte in Deutschland Anfang der dreißiger Jahre des vorigen Jahrhunderts.

Dabei begnügt er sich mit einer Schilderung der Zustände im Kleinen, wodurch das Verhalten der Menschen umso unverständlicher ist, viel mehr, als wenn er sich in die große Welt und in abstrakte Spekulationen geflüchtet hätte.

Diese Perspektive birgt aber auch die Gefahr in sich, dass alles sehr putzig und harmloser wird, als es in der damaligen Wirklichkeit war.

Es brodelt im Untergrund

Dieser Gefahr erliegt aber Calixto Bieto bei seiner Inszenierung der „Italienischen Nacht“ nicht, die er auf der Grenze von Realismus und

Naturalismus ansiedelt.

Indem er diese Grenze nicht in Richtung Idylle überschreitet, entgeht er auch der Gefahr, bieder und unverbindlich zu werden, zumal es bereits im Untergrund brodelt. Es gelingt ihm vielmehr, die dort lauernde politische Gefahr ins rechte Licht ihrer Finsternis zu rücken.

Blaskapelle spielt live

Mit Helen Stichlmeir zusammmen hat er einen die Bühnentiefe nutzenden, mit Biertischen und -bänken bestückten Raum aufgebaut, dessen Decke zuweilen bunte Lämpchen bilden und in den auch Luftballons von oben kommen. Sophia Schneider hat die Akteure nach der Mode der damaligen Zeit eingekleidet.

Die Musik, auch aus der Zeit, wird live von einer Blaskapelle gespielt.

Elmar Roloff ist der kleinbürgerliche, großsprecherische, sich und seine Welt in Sicherheit wähnende Stadtrat, der seine unbeirrt zu ihm haltende Frau Adele unterdrückt, die Christiane Roßbach in jeder Beziehung glaubhaft verkörpert.

Boris Burgstaller ist ein biederer Kranz, Michael Stiller als Betz der Buchhaltertyp eines Kanzleiobersekretärs, Felix Strobl als Engelbert ein unbedarftes Vorstandsmitglied des republikanischen Schutzverbands, nicht zu vergessen, Peer Oscar Musinowski als Musiker und Gigolo-Galan Karl. Nina Siewert sucht als lebenslustige, unpolitische Leni ihr Glück.

Dagegen geht Paula Skorupa als Anna auf den „politischen Strich“ und nähert sich zum Aushorchen dem Moral trompetenden, selbst aber unmoralischen Faschisten Erich des Matthias Leja. Gábor Biedermann als Kamerad aus Magdeburg macht vergebens auf das drohende Unheil aufmerksam.

David Müller als Martin in der Rolle des aufrechten, unbequemen Linken erkennt die Zeichen der Zeit. Für den nur auf seinen Vorteil bedachten Wirt des Klaus Rodewald ist die „Italienische Nacht“, wie für so viele, die das Volksstück von Ödön von Horváth verkannten, nur eine Nacht wie so viele, ein Spiel, ein Geschäft.

Doch bald wurde es blutiger Ernst . . . Dieter Schnabel

