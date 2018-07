Eine Reise mit den Bienen durch Europa

Anzeige

Mit Galina fing alles an. Im früheren Trakehnen, dem späteren Jasnaja Polnaja, kam Ulla Lachauer zum ersten Mal direkt mit der Imkerei in Berührung. Die Journalistin, Drehbuchautorin und freie SWR-Mitarbeiterin, die zusammen mit ihrem Mann Winfried Lachauer zwischen 1981 und 2008 ihren Lebens- und Arbeitsmittelpunkt in Mannheim hatte, lernte Galina, eine junge Russin, 1991 auf einer ihrer zahlreichen Reisen ins Baltikum im einstigen Ostpreußen kennen.

Abrupte Wende für Sowjetbürger

Galina, eine alleinerziehende Frau von damals etwa 30 Jahren, arbeitete in der auseinanderfallenden Sowjetunion in einem Sowchos, einer Genossenschaft, als Imkerin. Wie sie die 150 Bienenvölker bewirtschaftete, wie sie bei ihrer Arbeit von einer Minute zur nächsten „auf einem anderen Planeten war“, das weckte Lachauers Interesse. So entstand allmählich die Idee zu einer Porträtreihe: 14 Imker quer durch Europa besuchte Lachauer. Vom schwedischen Gotland bis ins slowenische Sempas, vom Schwarzwälder Münstertal bis ins russische Sejny nahe der weißrussischen Grenze führten sie ihre Entdeckungsreisen zum Thema Imker und Bienen.

Es entstand eine knapp 400 Seiten starke Bestandsaufnahme mit Reportagen über die Bienen „als besondere Wesen“ und über die Frage, wie wir Menschen mit ihnen umgehen. Lachauer handelt so fast nebenbei grundlegende Fragen ab, die durch die Nachrichten der letzten ein, zwei Jahre – in denen alle Welt vom drohenden Bienensterben aufgeschreckt wurde – aktueller und brisanter denn je erscheinen: Welche Rolle spielen Bienen in Notzeiten und Krieg? Wie reagieren Imker auf die moderne Agrarindustrie?