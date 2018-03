Eine Reise nach Amerika

Anzeige

Felicitas Hoppe sagt: „Schreiben heißt, dass man eine Welt gestalten kann.“ Sie fragt, ob ihre Arbeit Bedeutung habe. Über das und mehr philosophiert sie im Film, der die Autorin in ihrem Rückzugsort im Schweizer Wallis zeigt, und der am Samstagnachmittag im Atlantis-Kino präsentiert wurde. Am selben Abend sagt Denis Scheck, dass Felicitas Hoppe „die schönste und intelligenteste deutsche Prosa schreibt“.

Kapitalismus und Märchen

Der Literaturkritiker und die Büchner-Preisträgerin sitzen sich auf der Bühne der Alten Feuerwache gegenüber. Beide haben Studienzeiten in den USA verbracht. Aber nicht deshalb hat Hoppe ihr jüngstes Werk „Prawda“ geschrieben, das den Untertitel „eine amerikanische Reise“ trägt. Nein, sie sei den Spuren von Ilja Ilf und Jewgeni Petrow gefolgt, zwei Russen, die 1935 im Auftrag der Prawda (was im deutschen „Wahrheit“ heißt) die Vereinigten Staaten bereisten. Den Männern habe sie nachgetan. „Ich wollte prüfen, ob das Buch der Russen stimmt“.

2015 sucht sie Reisebegleiter, fährt mit ihnen 10.000 Meilen durchs amerikanische Land, liest bei lesen.hören von Detroit, von Henry Ford, vom Kapitalisten als Märchenerzähler. Oder vom Mittleren Westen „eine Art Niemandsland“, dessen Leere sie aushalten könne. Und von Wahlkampfstimmung. Hoppe gerät in die Welt der Wunder, sitzt im Weißen Haus beim Dinner, wo Karten die Namen der geladenen Gäste tragen. „Die Karten für die Doppelagenten waren mit doppeltem Namen versehen. Die der Spione mit Decknamen…“. „Schreiben heißt, die Welt umzuwandeln.“ Auch das sagt Hoppe. Und tut es gut.