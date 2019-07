Eine Revue mit eingängigen Schlagern

Was ist vor 40 Jahren passiert – und vor allem, welche U-Musik hörte man damals und hört sie häufig noch heute in einschlägigen Rundfunksendungen, das sind die zwei Fragen, die man zum Auftakt der Sommerfestspiele in Dinkelsbühl beantwortet, die erste fiktiv, die zweite real. Die Geschichte, die da vorgestellt wird, heißt „Sommer, Sonne, 79“ und ist eine Uraufführung. Der Autor der sogenannten Revue heißt Jürg Schlachter, wurde 1957 in Schaffhausen geboren, studierte an der Schauspielakademie Zürich, ist Schauspieler, Regisseur, Autor und lebt in München.

ZDF-Hitparade

Der fiktive Teil ist eine ZDF-Hitparade im Jahr 1979, deren Generalprobe in Dinkelsbühl stattfindet. Da begegnet man den verschiedenen Mitwirkenden, die bei einer solchen Produktion dazugehören, also nicht nur Sängern und Schauspieler, sondern auch einem Moderator und technischem Personal und selbstverständlich Musikern.

Das sind in diesem Fall – und nun in der Realität – die vier Instrumentalisten Roland Bergoldt, Konstantinos Kalogeropoulos, Harry Hirschmann und Christopher Kilgenstein, wobei für „Musikalische Leitung/Geräusche“ Andreas Harwath verantwortlich zeichnet. Diese Crew arbeitet nicht nur an der Realisierung der Hitparade, vielmehr pflegen einzelne Mitglieder auch private Beziehungen miteinander. Und die kommen dann im Lauf des Geschehens etwas durcheinander. Das ist die eine Seite der Geschichte.

Diese Fiktion hängt aber mit der Realität zusammen. Und die besteht aus dem Wiederhören von Schlagern der damaligen Zeit, die von den Mitwirkenden – Jochen Schaible als Moderator, Andreas Peteratzinger als seinem Assistenten, Gerald Liebenow als italienischem Möchtegern-Künstler und Maik Eckhard sowie den anderen, die an Operettenkomponisten erinnernde Namen tragen: Claudia Roth (Ilke Offenbach), Katharina Felling (Uschi Lehar), Laura Mahrla (Caroline von Suppé), Beatrice Forler (Helene Strauss), Markus Wilhelm (Rico Kalmann), Andreas Gräbe (Robin Stolz) – teils parodistisch, teils imitiert zum Besten gegeben werden.

Als Kulisse hat Jürgen Zinner ein zweistöckiges Gebäude mit jeweils drei Räumen aufgebaut, in denen, neben dem live spielenden Orchester, auch die für eine solche Aufzeichnung notwendigen technischen und bühnenbildnerischen Notwendigkeiten Platz finden. Dazu kommen Fotos von Schlagerstars der damaligen und teils auch noch heutigen Zeit, die vorgestellt werden. Deren Outfit und der Zeit entsprechend hat Ursula Blüml die Mitwirkenden kostümiert. Und dann kann es losgehen mit der Geschichte, vor allem aber mit der Revue mit Schlagern. Da hört man sie denn alle, angefangen von „Es wird Nacht, Senorita“ von Udo Jürgens aus dem Jahr 1968 bis zu dem 1980 veröffentlichten „Der wilde Westen fängt gleich hinter Hamburg an“ von Truck Stop. Udo Jürgens ist mit einem Medley vertreten, die anderen mit jeweils einem ihrer bekanntesten Schlager, gesungen von dem einen oder der anderen des Ensembles der Sommerfestspiele Dinkelsbühl.

Ein knallrotes Gummiboot

Das sind dann etwa Margot Werner mit „So ein Mann“, Wencke Myhre mit „Er hat ein knallrotes Gummiboot, Tony Holiday mit „Du bist so heiß wie ein Vulkan“, der als „Siegfried des deutschen Schlagers“ und als „Die singende Haselnuss“ apostrophierte Heino mit „Blau blüht der Enzian“, Ireen Sheer mit „Goodbye, Mama“, Bruce Low mit „Noah“, die eher als Schauspielerin bekannte Johanna von Koszian mit „Das bisschen Haushalt“, Peter Maffey mit „Über sieben Brücken musst du gehen“, Michael Holm mit „Barfuß im Regen“, Gunter Gabriel mit „Hey Boss, ich brauch’ mehr Geld“, Henry Valentino & Uschi mit „Im Wagen vor mir fährt ein junges Mädchen“ und Cindy & Bert mit „Immer wieder sonntags kommt die Erinnerung“.

Und das gilt bei „Sommer, Sonne, 79“ nicht nur sonntags, sondern an jedem Spieltag bis Mitte August bei einer Aufführung der von Peter Cahn einfalls- und abwechslungsreich inszenierten und von Katharina Felling passend choreografierten Revue.

