Eine richtige Sternstunde

Klassischen Swing allererster Güte bekamen die Jazzfans bei der jüngsten „Barrelhouse Gala“ in der randvoll besetzten Aula im Laudaer Gymnasium geboten. Verantwortlich dafür war in erster Linie ein hochkarätiges, international besetztes und glänzend aufgelegtes Bläser-Trio, das im Verein mit der fabelhaften Rhythmusgruppe des Barrelhouse Jazz Band so aufspielte, wie diese Musik in der Blüte ihrer Jahre live geklungen haben mag.

Gala-Stimmung

Und so war am Ende der insgesamt drei beifallumrauschten Stunden das Wort von einer künstlerischen „Sternstunde“ – so der in Ehren ergraute, hier bestens bekannte Tourveranstalter Dieter Nentwig – durchaus am Platz.

Und auch für die nötige „Gala“-Stimmung war an diesem außergewöhnlichen Abend gesorgt in Person von Joan Faulkner, auch „The Voice“ genannt, als vollblütige Sängerin und Entertainerin gleichermaßen herausragend, die zwischendurch mit hinreißender Bühnenpräsenz und einem Mix wohlbekannter Blues, R&B und Soulnummern den Saal zum Kochen brachte.

Zum Aufwärmen stand wie üblich die Truppe der Barrelhouse Jazz Band bereit: Die Frankfurter Band um den Klarinettisten/Saxofonisten Reimer von Essen, einem Urgestein der deutschen Traditional-Szene, feiert mittlerweile ihr 65-jähriges Bestehen, und wirkt in ihrer aktuellen, freilich schon auch seit Urzeiten eingespielten Besetzung (nur Pianist Christoph Sänger und Schlagzeuger Michael Ehret sind relativ spät dazugestoßen) immer noch unverwüstlich frisch. Zugegeben, ihre drei Frontmänner (neben Essen wie immer Trompeter Horst Schwarz und Frank Selten mit seinen Saxofonen) sind mittlerweile sichtbar (und gelegentlich auch hörbar) in die Jahre gekommen, doch kreist in ihnen immer noch das Herzblut, die Spielfreude und der ansteckende Enthusiasmus von Jazzern der ersten Stunde. „Lady Bass“ Linda Huppertsberg als ruhender Pol im Ensemble versuchte sich gelegentlich auch mal als Sängerin in Ella Fitzgeralds „A tisket, a tasket“, und Gitarrist/Banjoist Roman Klöcker lieferte sich ausdrucksvolle Dialoge mit seinen Bläser-Kollegen in dem melancholischen Blues „Mama stayed out the whole night long“.

Von den drei Gast-Instrumentalist(inn)en des Abends kam einer (Tenorist Nicholas Montier) aus Frankreich, einer (Posaunist Bert Boeren) aus Holland und eine, die dritte und mit gerade mal Mitte 30 Jahren die jüngste im Bunde, aus New York. Eigentlich ist die Trompeterin, Sängerin und Songwriterin Bria Skonberg, nicht nur wegen ihrer blendenden Erscheinung der heimliche Star dieses Trios.

Heitere Sympathie

Ihr älterer, gleichwohl noch sehr jungenhaft und verschmitzt wirkender Kollege, der Pariser Tenorist Montier, hatte sich gleich zu Beginn mit einer Entschuldigung für den zweifelhaften Länderspielsieg seiner Nationalmannschaft gegen die Deutschen die Sympathie des Aulapublikums gesichert. Sein Kollege Bert Boeren ist Jazzfans noch aus seiner Mitwirkung in der legendären „Dutch Swing College Band“ ein Begriff. In zwei rund 20-minütigen Sets, überwiegend aus Swingstandards („After you’ve gone“, „Mood indigo“, „Tea for two“, „Fidgety feet“ und anderen) bestehend, zeigte das Trio seine ungewöhnliche Klasse, mit vollem Einsatz und ohne jene Blasiertheit, die man von Stars der Szene bei solchen Auftritten manchmal erlebt: Tenorist Montier als die Coolness in Person, ein entspannter Virtuose voll souveräner Geläufigkeit, Posaunist Boeren mit einer unglaublichen Fülle von Artikulationsmöglichkeiten(inklusive der ganz natürlich erzeugten Wah-Wah-Effekte) auf seinem Instrument und einer breiten Pallette delikater Farbnuancen mit Mezzo- und Pianobereich (zum Beispiel in einer klassischen Ballade wie „Mood indigo“), die als beste Newcomerin schon mehrfach ausgezeichnete Bria Skonberg schließlich mit ihren atemberaubend geschliffenen, frechen und witzig auf den Punkt gebrachten Soli und dazu als Blues- und Jazzsängerin von Format: Ihre Version der unsterblichen Nummer „Mercedes Benz“ von Janis Joplin war zwar weicher und verbindlicher, aber nicht weniger bluesig und selbstverspottend als beim großen Vorbild.

„The Voice“ Joan Faulkner, eine geborene Amerikanerin und Gospelchoristin, die ihre Laufbahn in den 80ern nach Frankfurt geführt hat, präsentierte sich hier in wallender roter Robe und rötlicher Lockenpracht: Eine imposante Erdfrau von gebietender Ausstrahlung, deren schwarzmetallische Stimme – wenngleich etwas flacher und härter klingend – manchmal an die der großen Aretha Franklin erinnert, der sie mit einer eindrucksvollen Version von „You make me feel like a natural woman“ Tribut zollte. Sie ist jedoch viel weniger distanziert, mehr publikumsorientierte Jazz-Entertainerin, die einerseits dem Affen Publikum Zucker gibt, dabei aber immer noch ein künstlerisches Mindestniveau wahrt – unter anderem in zwei Hommagen an „Ma“ Rainey und Bessie Smith. Sie führte auch den Kehraus dieser hochklassigen Gala als Sängerin in „Everyday I got the blues“ an, ein Titel, der in merkwürdigem Gegensatz zur euphorischen Stimmung an diesem Abend stand.

