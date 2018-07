Eine rundum stimmige Inszenierung

Anzeige

Die Ankunft des Wolfgangsee-Dampfers wird in der Inszenierung nicht nur mit einem dumpfen Tuten angezeigt, sondern das Landemanöver imaginiert ein Schornstein, der hinter dem Burgtor weißen Rauch ausstoßend in die Höhe wächst. Erst als lärmende Touristen, die keinen Blick für die Alpen-Idylle haben, rasch abgefertigt sind, geht das Singspiel richtig los.

Die charmante Ottilie (Simone Werner) ist mit ihrem reiseunwilligen Vater und Korsagenhersteller Wilhelm Giesecke (Klaus Brantzen) angereist, der sich missmutig nach einer Berliner Weiße mit Schuss sehnt. Andere Sorgen haben ein Professor Hinzelmann (Pavel Fieber) und seine lispelnde Tochter Klärchen (Katharina Lochmann), die mit ängstlichem Blick in ihre Reisekasse jede unnütze Ausgabe zu vermeiden trachten. Stammgast im weißen Rössl ist der smarte Rechtsanwalt Dr. Siedler, der zur Entspannung regelmäßig nach St. Wolfgang anreist, diesmal aber sein reserviertes Zimmer mit Balkon besetzt vorfindet. Dies hat ihm der eifersüchtige Zahlkellner Leopold (Franz Frickel) eingebrockt, der unsterblich in seine schöne Chefin, die Rösslwirtin Josepha Vogelhuber (Andrea Frohn) verliebt ist, und dem vermeintlichen Konkurrenten um ihre Gunst eins auswischen will. Kurzerhand quartiert er mit seinem Kellner Piccolo (Tobias Rupprecht) den Berliner Fabrikanten in das reservierte Zimmer mit dem einzigen Balkon ein. Inzwischen weiß er, dass dieser Giesecke gegen einen Mandanten von Dr. Siedler, dem geschäftlichen Erzkonkurrenten Sülzheimer einen Prozess zu verlieren droht. Als später noch dessen Sohn Sigismund (Timo Verse) auftaucht, lassen die turbulenten Szenen rund um Leopold und die Rösslwirtin als Hauptdarsteller nicht lange auf sich warten. So will Giesecke seine Tochter mit dem Sohn des Konkurrenten verkuppeln, doch Ottilie hat sich gleich dem Charme von Dr. Siedler ergeben. Sigismund hat dagegen erfolgreich um Klärchens Hand angehalten. Kellner Piccolo hat längst mit Kathi angebandelt, während das Glück von Leopold, der im Streit von der Rösslwirtin entlassen wird, bis nach dem Besuch Seiner Majestät, dem Kaiser (in einer Doppelrolle: Pavel Fieber) beim Schützenfest auf sich warten lässt. Dann wird er „auf Lebensdauer als Ehemann“ engagiert. Auch der erbittert ausgetragene Streit der Trikotagen-Fabrikanten wird beigelegt.

Für die Gesangseinlagen und originelle Tableaus gibt es immer wieder Zwischenapplaus, so auch für den geschickt einbezogenen örtlichen Kinderchor des von Frederike Faust geleiteten Jungen Theaters, der als quirlige Ausflugsschar die Bühne belebt und beim Empfang des Kaisers Fähnchen schwenkend für Stimmung sorgt.

Richtig ernst nehmen kann man im Stück nichts; doch an den Gefühlsschwankungen des Leopold und der Rössl-Wirtin Josepha nimmt man gerne Anteil, weil Franz Frickel und Andrea Frohn mit starker Bühnenpräsenz nie langweilen; vor allem, wenn die Fetzen fliegen, gehören ihre Gesangseinlagen zu den Höhepunkten der Aufführung. Die Alpenidylle wird durch den Wortwitz der Gesangstexte und Unterhaltungen erträglich; ein Verdienst vor allem der Hauptdarsteller, die ihre Rollen sowohl schauspielerisch als auch gesanglich voll ausfüllen und nicht zuletzt des kleinen, aber elektronisch gut ausgesteuerten Orchesters unter Leitung von Walter Lochmann. ferö

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 14.07.2018