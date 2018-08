Eine Säule thematisiert die Flucht

Anzeige

Er werde am Mittwoch Oberbürgermeister Christian Geselle (SPD) treffen und sich seine Argumente anhören, sagte der nigerianisch-amerikanische Künstler bereits am Dienstag in Kassel gelassen aber selbstbewusst. Dort besuchte er im Vorfeld der gestrigen Zusammenkunft mit dem Kasseler Stadtoberhaupt ein öffentliches Treffen von Kunstschaffenden und Bürgern in der Innenstadt.

Mehr als 100 Menschen demonstrierten dort mit einem Picknick für die Freiheit der Kunst und Kultur – und im Besonderen auch für den Erhalt des Obelisken.

Verhandlungen ziehen sich hin

Die Steinsäule, die sich mit dem Thema Flucht beschäftigt, ist ein umstrittenes Kunstwerk der vergangenen documenta. Die Stadt will es seit längerem ankaufen. Die Verhandlungen ziehen sich aber seit Monaten hin und scheiterten zuletzt an der Standortfrage. Olu Oguibe hatte lange Zeit betont, dass sein Kunstwerk auf dem Königsplatz in der Innenstadt bleiben soll. Doch die Stadt lehnt das ab und will das Kunstwerk vor das künftige Documenta-Institut verlegen, das allerdings noch gar nicht gebaut ist.