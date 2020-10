Eine schrille Komposition

„Klangfarbe“ lautete das Motto des ersten Sinfoniekonzertes des Philharmonischen Orchesters in der aktuellen Saison in der Musikhochschule.

Für Igor Strawinskys „d’instruments á vent“ war der gesamte Holz-und Blechbläser-Vorrat des Orchesters aufgeboten. Isoliert aneinandergereihte Akkordfolgen wechselten sich ab, ohne die Vorgaben einer klassischen Sonatenform wie gegensätzliche Themen oder motivische Arbeit in Durchführungen. Es geht schrill zu in dieser Komposition. Darunter mischten sich dagegen beruhigende Klänge der weichen Holzbläser. Die Tonsprache Strawinskys war allenthalben präsent. Der Dirigent Gábor Hontvári hatte diese symphonische Bläsermusik rhythmisch exakt im Griff, gab wichtige Impulse, um diesem Strawinsky in seiner Eigenart Profil zu verleihen. Im Mittelpunkt des Abends stand Francis Poulencs Konzert für Orgel, Streicher und Pauken in g-Moll. Gerne greifen die Organisten auf dieses Werk zu, um nicht immer nur mit Händels Orgelkonzerten glänzen zu müssen. Manche Teile dieses Konzertes klingen spröde, wenngleich es gelegentlich mit witzigen Episoden aufhellend bereichert wird.

Als Solist wurde der in Würzburg geborene, jetzt in Graz lehrende Organist Gunther Rost gewonnen. Seine bekannte Virtuosität konnte er in der kompositorischen Vorlage Poulencs nicht ausführlich darstellen, so dass sich seine Wiedergabe mehr mit ins Orchester eingebetteten Klangfarben zufrieden geben musste. Immer wieder ließ Rost dabei auch intime und magisch registrierte Momente aufleuchten. Er spielte am Spieltisch von der Empore des Hochschulsaals aus, per Video auf Leinwand übertragen. Zwischen dem Organisten und dem Orchester herrschte Übereinstimmung in Tempo- und Rhythmikfragen, in der farblichen Tönung sowie in einer stufenlos ausgefahrenen Dynamik.

Als Zugabe wählte Rost die Phantasie g-Moll von Johann Sebastian Bach, leider ohne die Fuge. Barocken Glanz reflektierte die mit quirligen virtuosen Verzierungen belebte Phantasie.

Zum Abschluss brachte das Orchester Claude Debussys impressionistisches Klanggemälde „La Mer“ zur Wiedergabe. Der Dirigent führte die Orchestergruppen mit impressionistischen Farbschattierungen wirkungsvoll durch die Partitur.

