Eine spanische Frauentragödie

Eine „Frauentragödie in spanischen Dörfern“ nannte Federico Garcia Lorca sein zwischen 1933 und 1936 entstandenes, einen Monat vor seiner Ermordung am 19. August 1936 beendetes Drama „Bernarda Albas Haus“. Im Staatsschauspiel Stuttgart inszenierte jetzt der Spanier Calixto Bieto, der sich vor allem im Musiktheater einen Namen als „Skandalregisseur“ gemacht hat, diesen Dreiakter geradezu werkgetreu, faszinierend und spannend.

Bernarda Albas Bekenntnis einerseits: „Die Herzen gehen mich nichts an, aber ich will eine schöne Fassade und Einigkeit in der Familie“ und die Erkenntnis von La Poncia, der Magd ihrer Herrin, andererseits: „Wir haben unsere Hände und eine Grube in der Friedhofserde“, das sind die zwei Positionen, über denen sich der Handlungsbogen spannt, zwischen denen sich die Dramatik entlädt.

Bernarda Alba, die nach dem Tod ihres zweiten Mannes eine achtjährige Trauer anordnet und ihre fünf Töchter im heiratsfähigen Alter dazu verdammen will, nur an ihrer Aussteuer zu arbeiten, herrscht unumschränkt und traditionsbewusst über Haus, Hof, Vieh und Leute. Augustias, die älteste ihrer Töchter, noch aus erster Ehe, hat sie mit dem wesentlich jüngeren Pepe el Romano verlobt, der jedoch die jüngste, die attraktive Adele verführt.

Da die halsstarrige Mutter weder über ihren eigenen Schatten springen noch mit der Tradition brechen kann, ändert das nichts an dem Verlöbnis. Als Adele diese seelische Grausamkeit erkennt, begeht sie Selbstmord. Um die „schöne Fassade“ nicht zum Einsturz zu bringen und um die „Einigkeit in der Familie“ weiterhin demonstrieren zu können, verkündet die Mutter: „Bernarda Albas jüngste Tochter ist unberührt gestorben“, fragt danach: „Habt ihr verstanden?“ Und befiehlt im darauffolgenden Schlusssatz des Dramas: „Schweigen, schweigen habe ich gesagt! Schweigen!“

Obwohl oder gerade weil Bernarda Alba das Schweigen befiehlt, konnte Federico Garcia Lorca nicht schweigen. Und so ist seine Frauentragödie eine einzige Anklage gegen die Zustände in den spanischen Dörfern Mitte der dreißiger Jahre des vorigen Jahrhunderts. Dabei geht es ihm weniger um Einzelschicksale als vielmehr um soziale Erscheinungen, die er kritisiert. Er missbraucht aber nicht das Individuum als Thesenträger für seine Sozialkritik. Denn das beispielhafte Schicksal der Einzelnen ist in dem wohl in Spanien spielenden, für das damalige Spanien typische, aber keinesfalls nur unter spanisch-historischen Gesichtspunkten interessante Schauspiel glaubhaft und differenziert charakterisiert.

Forderte der Dichter einen fotografischen, dokumentarischen Bericht, so stellen jetzt der Regisseur Calixto Bieto, der Bühnenbildner Alfons Flores und Mercé Paloma hinsichtlich der Kostüme ein wohl realistisches, aber zugleich symbolisch überhöhtes Theater vor. Das beginnt bereits mit der Artistin Kaatie Akstinat, die an einem nach oben gezogenen Seil turnt und an ihm wie ein Klöppel hängt, als Glocken erklingen.

Das setzt sich über die weißen Wände fort, von denen später die hintere nach vorne umkippt und dann eine Art schwarzen Grabhügel bildet. Und das kulminiert in den schwarzen Kleidern, die die meisten der am Anfang verschleierten Frauen tragen.

In diesem Rahmen erzählt Calixto Bieto stringent, ohne überflüssiges Beiwerk, die ergreifende, erschütternde Geschichte, die sich in Bernarda Albas Haus abspielt. Dabei stehen ihm durchweg überzeugende Schauspielerinnen zur Verfügung.

Nicole Heesters ist die gestrenge, herrische, unnachgiebige, alles bestimmende, um für Zucht und Ordnung zu sorgen, auch schon einmal zur Peitsche greifende Bernarda, die raucht, trinkt und nach der Maxime handelt: „Du musst sie die Hand spüren lassen, denk’ daran, dass das deine Pflicht ist“.

Treu ergeben, wenn sie von ihr auch immer wieder gedemütigt wird, gibt Anke Schubert als La Poncia die Magd ihrer Herrin. Eine sprachlich, stimmlich, darstellerisch gleichermaßen ausdrucksstarke Leistung vollbringt die kontrastierend in Weiß gekleidete 91-jährige Elke Twiesselmann als Bernadas verwirrte Mutter Maria Josefa. Als Bernardas unterdrückte Töchter gewinnen Josephine Köhler (Augustias), Anne.Marie Lux (Magdalena); Jelena Kunz (Amelia), Paula Skorupa (Martirio) und Nina Siewert (Adela) ein jeweils stimmendes, rollengerechtes Profil.

